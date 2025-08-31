Video: Participante de La Casa de los Famosos hizo inesperado comentario sobre Costa Rica

Costa Rica fue tema de conversación en La Casa de los Famosos (Telemundo)

Costa Rica fue tema de conversación en la edición actual de La Casa de los Famosos México, uno de los programas más vistos de la televisión latinoamericana.

Un clip viral muestra cómo el actor y conductor, Facundo Gómez, habla sobre la naturaleza de Tiquicia.

“De verdad que ese país está chingón (es excelente), tiene un proyecto wey que trata de recuperar las zonas verdes. Están ahorita como estaban hace 60 años, lo logran reponer y tiene un proyecto que trata de que todas las áreas protegidas estén conectadas para que los jaguares puedan pasar de uno a otro”, mencionó.

LEA MÁS: ¿Dónde y a qué hora se puede ver La Casa de los Famosos 2025 en Costa Rica?

Él agregó que le encantaría que en México se haga lo mismo.

“Eso ayuda a que los animales que emigran de un lado a otro, no tengan que pasar por la carretera. En realidad ellos son con el Disneyland de la naturaleza”, concluyó.

LEA MÁS: Si hicieran la Casa de los famosos Costa Rica estos serían algunos de los participantes