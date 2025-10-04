Melissa Durán sonrojó a Daniel Murillo en Argentina con pregunta que le hizo

Melissa Durán, Daniel Murillo y Febe Cruz se reencontraron en Argentina. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Melissa Durán le hizo una pregunta a Daniel Murillo que terminó sonrojando al periodista deportivo de ESPN.

Durán se reencontró con su excompañero de Repretel en Argentina, donde vive el guanacasteco desde hace año y medio.

La pregunta de Melissa Durán que sonrojó a Daniel Murillo

Producto del encuentro, Meli le hizo un curioso cuestionamiento a Daniel, quien respondió a la pregunta con algo de pena, según lo evidenció su cara y los gestos que hizo.

“¿Dani, está soltero?”, consultó la presentadora de Noticias Repretel a Murillo.

“Sí, por supuesto, ¿por qué?, ¿qué me va a preguntar?”, afirmó Daniel con “cara de pena”.

“No sé”, reaccionó Meli, quien compartió esa breve conversación en una historia de Instagram.

Aunque Daniel negó que su corazón estuviera ocupado, Melissa dio a entender que el periodista le está dando una nueva oportunidad al amor, ya que en la historia que publicó escribió: “La pregunta del millón. Yo sé algo que ustedes no”.

A mediados de setiembre, Daniel había confesado su soltería en una publicación “casual” que hizo en Threads.

“Tenía mucho rato de no estar tanto tiempo soltero, y es más una opción que un problema, hoy disfruto y vivo más”, escribió Murillo en su revelador mensaje de hace casi un mes.

Sin embargo, esa vez, Murillo tampoco le cerró las puertas al amor. “¿Solo? Eso nunca, ¿hasta cuándo? Hasta que la otra persona sepa”, agregó.

Melissa Durán aseguró que ella sabe algo de Daniel Murillo que la gente no. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Melissa anda de viaje por Argentina muy bien acompañada de su amiga Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, y de la periodista Tania Rodríguez.

