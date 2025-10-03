Melissa Durán vivió un emocionante momento en Argentina que nunca olvidará

Melissa Durán está en Argentina desde inicios de semana. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Melissa Durán se llenó de nostalgia y emoción con un momento que vivió este jueves en Argentina y que, de fijo, la marcará para siempre.

La presentadora de Noticias Repretel está de vacaciones desde inicios de semana en el país suramericano y este jueves cumplió uno de los grandes objetivos de esa visita.

Durán conoció el Club 25 de mayo, un lugar que se hizo muy famoso y se convirtió casi en un sitio de culto para los seguidores de la recordada serie Cebollitas.

“Ustedes no se imaginan la emoción. Era una de mis series favoritas de la infancia. Teníamos que ir, aunque no está tan cerca de la ciudad”, afirmó Melissa al postear un “reel” de su recorrido por ese lugar.

Meli estaba con la incertidumbre de qué habría sido del sitio y se encontró con que el lugar no se potencia como un lugar turístico, pero sí es un punto de encuentro entre los fanáticos de la serie que se estrenó en 1997.

“Es un gimnasio. Ahí está la gradería. ¡Qué locura que nos marcara tanto!”, mencionó la periodista con mucha emoción.

¿Qué era Cebollitas?

Cebollitas fue una serie infantil de Argentina, que se emitió entre 1997 y 1998 por la cadena Telefe.

El programa era protagonizado por un grupo de niños entre 10 y 13 años que jugaban en un club del barrio y se inspiró muchísimo en el equipo que jugaba Diego Armando Maradona cuando era niño.

Cebollitas tuvo gran repercusión y éxito en Latinoamérica, donde se transmitió con mucho éxito. También hubo giras internacionales del elenco y hasta fue llevada al teatro.

Meli no anda en Argentina sola; de hecho, anda muy bien acompañada por sus amigas, las periodistas Febe Cruz y Tania Rodríguez.

Meli no anda en Argentina sola; de hecho, anda muy bien acompañada por sus amigas, las periodistas Febe Cruz y Tania Rodríguez.