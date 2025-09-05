Melissa Durán, de Noticias Repretel, evidenció un gran talento que tiene su hija y es sorprendente

Melissa Durán, periodista y presentadora de Noticias Repretel, tiene una gran artista en su casa. (Redes/Instagram)

Melissa Durán tiene una gran artista en su casa, o al menos eso es lo que muestra en un video que compartió en sus redes de su hija menor.

La presentadora de Noticias Repretel evidenció que su hijita Amanda tiene un gran talento, que no solo a ella sorprendió, sino a muchos de sus seguidores en redes.

Meli grabó a su pequeña mientras estaba viendo una película de Lilo y Stitch, y contó que se sabe los diálogos de memoria de tantas veces que la ha visto.

Melissa Durán mostró el gran talento de su hija Amanda

Lo impresionante es lo bien que le sale y muchos le comentaron que sería una gran voz de doblaje para películas infantiles.

“La voz que se escucha es la de Amanda. No está leyendo (aún no lo hace tan rápido). Se aprende el diálogo e intenta interpretarlo. De verdad, que lo hace muy bien. Yo no podía creer que el diálogo coincidiera y la intención también”, escribió la periodista en el video.

LEA MÁS: Así se veía Melissa Durán cuando tenía 14 años

La reconocida locutora Rose Davis, de Teletica Radio, fue una que le comentó que tiene una excelente voz para doblaje de películas y, sobre todo, la actitud para interpretarlos bien.