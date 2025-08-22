Así se veía Melissa Durán cuando tenía 14 años

Melissa Durán está bellísima a sus 39 años. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Melissa Durán sorprendió este jueves con una fotografía suya en la que se dejó ver cuando tenía 14 años.

En las historias de Instagram, la guapa presentadora de Noticias Repretel compartió la singular imagen, en la que incluyó un mensaje para la jovencita que fue.

“A la Meli de 14 años, no tenías que temer, lo seguimos logrando”, escribió la periodista y empresaria.

Durán sale en la foto con su característica sonrisota, que aún presume en televisión, y con un suéter azul escolar con gorro.

Melissa Durán a sus 14 años se veía así. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Pero no fue el único recuerdo de su pasado que Meli compartió, también dejó en sus historias otra foto de los tiempos en que tenía 21 años.

“Aw, aquí tenía 21 y así pasa el tiempo”, comentó en esa imagen.

De esas épocas ya pasaron muchos años, pues Meli se encamina ya a los 39 años, que cumplirá el próximo 26 de noviembre.