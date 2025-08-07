Melissa Durán dice que se ve igual que cuando tenía 21 años y presenta pruebas

Melissa Durán es bellísima. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (redes/Instagram)

Melissa Durán aseguró este miércoles que, a sus casi 39 años, se ve igual que cuando tenía 21 primaveras.

La presentadora de Noticias Repretel presentó pruebas de lo que dijo, pues compartió un video que se encontró del 2007, en el noticiero de canal 6, y lo comparó con uno actual.

“18 años de diferencia entre un video y otro. Me encontré esta joyita y yo creo que me veo igual”, afirmó Melissa en el posteo donde destacó los dos videos.

Recordemos que Durán lleva años trabajando en Repretel, solo que en la empresa ha estado en diferentes períodos. El más reciente lo inició en noviembre del año pasado tras renunciar a Multimedios canal 8, donde estuvo poquito más de tres años.

Tras la afirmación de Meli, su Instagram se comenzó a llenar de comentarios de sus seguidores, quienes más bien consideraron que la periodista está más guapa ahora que hace 18 años.

Melissa Durán se veía así a los 21 años y así está ahora

“Como el buen vino, Meli”, “Todavía más hermosa ahora”, “Superlinda”, “Hermosa como siempre”, “Está como el big boss DY (Daddy Yankee), entre más pasan los años se rejuvenece. ¡Qué increíble, que nos pase la receta!”, son algunas de las opiniones de las personas respecto a los videos comparativos que compartió la empresaria.

Meli se encamina a los 39 años, edad a la que llegará el próximo 26 de noviembre.

Melissa Durán tenía 21 años en el 2007; actualmente la periodista tene 38. Fotografía: Captura Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

