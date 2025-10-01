(Video) Melissa Durán se aleja de Repretel por unos días, ¿por qué?

Melissa Durán es presentadora de Noticias Repretel. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Redes/Instagram)

Melissa Durán “salió del aire” en Repretel este lunes y se mantendrá fuera de la televisión por varios días.

La presentadora de Noticias Repretel contó que se fue de vacaciones a Argentina, lo que la obligó a ponerle una pausa momentánea a su trabajo en canal 6.

En un principio, Meli se iría para el país suramericano este martes, pero un error en la compra del tiquete la puso a correr y, al final, se tuvo que ir el lunes.

Meli iba con unas amigas, pero por el problema en la compra del boleto se tuvo que ir sola el lunes y está a la espera de que sus acompañantes lleguen este miércoles.

Según dijo Meli, ella se decidió a última hora que iba a realizar ese viaje, que fue organizado por sus amigas desde enero. Ella se unió al grupo en agosto y ahí fue donde surgió el inconveniente en la compra del boleto, pero se dio cuenta hasta este lunes.

Meli le pidió a su esposo, Esteban Mora, que le comprara el tiquete y este lunes, cuando iba a hacer el “check-in” se percató de que la compra nunca se había procesado, que no tenía tiquete y que la única opción de viajar era el lunes, para este martes ya no había campo.

“La única opción era irme ayer (lunes) y así fue como terminé sola, porque las chicas vienen hasta mañana y yo me adelanté, pero gané un día, por lo menos”, dijo Meli.

Melissa Durán habla lo que le pasó antes de viajar a Argentina

Durán tuvo que correr no solo con la compra del tiquete, sino con pedirle un día adicional de vacaciones a sus jefes de Repretel, pues sus vacaciones empezaban hasta este martes.

“Ustedes no saben el estrés”, dijo Durán.

