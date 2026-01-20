Maluma se quitó la barba y el bigote y Bismarck Méndez lo imitó pero el resultado fue muy diferente

Este es el nuevo 'look' de Maluma, ¿qué tal luce el cantante colombiano? (redes/Captura de video)

El cantante colombiano Maluma dejó a más de uno con la boca abierta luego de aparecer con un cambio radical de imagen para este 2026.

El intérprete de Felices los 4 decidió despedirse de la barba y el bigote, apostándole a un look mucho más limpio y juvenil, muy al estilo del “pretty boy” que lo lanzó a la fama.

LEA MÁS: Maluma deja Costa Rica a bordo de su lujoso avión privado de 18 millones de dólares

Bismarck Méndez mostró a sus compañeros cómo luciría con el 'look' de Maluma. (redes/Captura de video)

La nueva apariencia del paisa se dio a conocer en el programa De boca en boca, donde mostraron una fotografía reciente que compartió la dermatóloga Elizabeth Arroyave, encargada del cuidado de la piel tanto del artista como de su novia, Susana Gómez. En la imagen, Maluma luce completamente afeitado y con el rostro al descubierto, algo poco habitual en los últimos años.

El tema dio para el vacilón en el set, pues el presentador Bismarck Méndez comentó que tanto él como Mauricio Hoffmann deberían animarse a copiar la moda del cantante. Sin embargo, Montserrat Del Castillo brincó de inmediato y les advirtió que ni se les ocurriera hacerlo.

¿Se imaginan a Bismarck Méndez con el nuevo 'look' de Maluma? (redes/Captura de video)

Para rematar, la producción hizo un montaje de cómo se vería Bismarck sin barba, sin bigote y con el cabello corto, al puro estilo Maluma.

LEA MÁS: El gran gesto de Bismarck Méndez con Óscar D’León tras incómodo momento al aire

Así se vería Bismarck Méndez sin barba, bigote y cabello, o sea, nada igualito a Maluma. (redes/Captura de video)

El resultado más bien sacó carcajadas, pues lejos de verse más joven, el cambio lo hacía lucir todo lo contrario.

Como dicen no a todos les luce la moda y ya vemos que a Bismarck el ‘look’ de Maluma no le va.