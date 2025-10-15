Maluma deja Costa Rica a bordo de su lujoso avión privado de 18 millones de dólares

Maluma deja Costa Rica a bordo de su avión privado Gulfstream G450, valorado en 18 millones de dólares. (Instagram/Instagram)

El cantante colombiano Maluma, concluyó su visita a Costa Rica y dejó el país a bordo de su lujoso avión privado, según Migración.

Un usuario de TikTok llamado Alejandro, mostró la aeronave del cantante, la misma que destaca por su elegante color negro y una corona pintada en la cola, un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos y seguidores del artista.

Este es el lujoso avión de Maluma. Foto: Infobae (Infobae /Infobae)

Este avión, un Gulfstream G450, está valorado en 18 millones de dólares (poco más de 9 mil millones de colones) y es uno de los más exclusivos que existen en el mercado. Equipado con cocina, baño, sistemas de entretenimiento y acabados de lujo, Maluma ha demostrado que forma parte de un selecto grupo de celebridades con acceso a este tipo de naves privadas.

Este es el avión de Maluma. foto; Espiral 21 (espiral 21 /espiral 21)

Entre las celebridades que poseen jets privados se encuentran Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Beyoncé y Maluma. (Instagram/Instagram)

Una lista publicada por el medio europeo Expansión reveló que entre los propietarios de aviones privados más exclusivos se encuentran Elon Musk, Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Beyoncé, Sergio Ramos y, por supuesto, Maluma. El denominador común entre estos artistas y deportistas es su alto patrimonio, que supera los 20 millones de dólares.

En el ranking de aviones privados más caros, el CEO de Tesla, Elon Musk, encabeza la lista con un jet valuado en 84 millones de dólares. Le siguen Beyoncé, con un avión de 40 millones de dólares, Julio Iglesias (30 millones) y Cristiano Ronaldo (15 millones). El top cinco lo cierra Maluma, cuya nave de 18 millones de dólares ofrece lujo y confort para vuelos de larga distancia.

LEA MÁS: Maluma habla con cariño de Costa Rica y dedica mensaje a los costarricenses

“¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos al Royalty Air. Con este avión tocamos la Luna”, declaró Maluma al recibir la aeronave, destacando su entusiasmo por contar con uno de los jets más lujosos del mundo.

Con su salida de Costa Rica, el cantante colombiano cierra unas vacaciones que combinan descanso familiar y privacidad, mientras continúa consolidando su carrera internacional.

La Gulfstream G450 no solo es un símbolo de estatus, sino también una herramienta que le permite trasladarse de manera cómoda y segura entre sus compromisos musicales.