(Video) ¿Qué hace Maluma en Costa Rica? El artista colombiano disfruta de surf, naturaleza y descanso familiar

Maluma está de vacaciones en Tamarindo, Guanacaste, junto a su familia. (redes/Instagram)

El cantante colombiano Maluma está de vacaciones en Costa Rica y ya empezaron a circular fotos y videos de su estadía en Tamarindo.

En la red social TikTok, algunos usuarios han compartido videos del intérprete de “Felices los 4″ y “Borró casete” surfeando en playa Avellana.

El mismo artista también confirmó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 64 millones de seguidores, que la está pasando pura vida.

El viaje familiar del cantante a Guanacaste

La estrella colombiana además evidenció que vino con toda su familia; es decir, anda con su pareja Susana Gómez y su hija París.

El intérprete de “Felices los 4” y “Borró cassette” tomó clases de surf y compartió momentos con la fauna local. (redes/Instagram)

En las fotos que compartió, además, evidenció que le llamó mucho la atención la presencia de los mapaches y ardillas que hay en la zona donde se está hospedando y que se está tomando unas cervecitas nacionales.

Maluma viajó con su pareja Susana Gómez y su hija París para pasar unos días de descanso en el Pacífico costarricense. (redes/Instagram)

Asimismo, que está recibiendo clases de surf y disfrutando mucho de la tranquilidad del lugar.

Juanes también visita Costa Rica durante el fin de semana

Y, hablando de artistas colombianos, este fin de semana Juanes compartió en sus redes que ya anda por la zona de La Fortuna de San Carlos tras grabar varios días en el centro de la provincia de Limón.

Imaginamos que Maluma ya tomó cafecito de Costa Rica. (redes/Instagram)