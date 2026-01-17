El gran gesto de Bismarck Méndez con Óscar D’León tras incómodo momento al aire

Bismarck Méndez tuvo un gran gesto con el salsero venezolano Óscar D’León luego del incómodo momento que pasó en televisión nacional por una torta que se jaló en pleno programa al aire.

El artista estuvo este viernes como invitado en De boca en boca, y como agradecimiento por su presencia en el espacio farandulero de canal 7, la producción le entregó un regalo con artículos alusivos a Teletica, entre ellos un suéter y una jarra.

Esto le pasó a Bismarck Méndez con Óscar D´León en televisión costarricense

LEA MÁS: Bismarck Méndez se jaló una torta en Teletica con el cantante Óscar D’León

La torta que dejó a todos con risa nerviosa

Cuando Bismarck ayudaba a D’León a acomodar los obsequios en la bolsa, la jarra se salió, cayó al suelo y se quebró.

El momento fue acongojante para Méndez, quien de inmediato le prometió al cantante que le reemplazarían el regalo, algo que ocurrió minutos después y en vivo, ante las cámaras.

La situación despertó risas incómodas entre los demás presentadores del programa, pero finalmente todo se resolvió sin mayores consecuencias.

Bismarck Méndez compartió esta fotografía con Óscar D'León tras el incómodo incidente que vivió con el cantante en televisión nacional. Fotografía: Instagram Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Montserrat del Castillo reclamó esto a Mauricio Hoffmann y a Bismarck Méndez en De boca en boca

El detalle que sorprendió al “Faraón de la salsa”

Luego del incidente, el Patacón sorprendió a Óscar D’León con un lindo detalle que se interpretó como una forma elegante de cerrar el episodio.

En su cuenta de Instagram, Bismarck publicó una fotografía junto al cantante de 83 años y le pidió a Dios poder llegar a esa edad tan bien conservado como el intérprete de “Llorarás”.

“53 contra 83; Dios me permita llegar así como el Faraón de la salsa Don Óscar de León a sus 83 años”, escribió Méndez.

LEA MÁS: Bismarck Méndez hizo ejercicio en pijama pero un detalle íntimo le robó toda la atención a su rutina

Bismarck Méndez publicó este mensaje junto a la foto de Óscar D’León. Fotografía: Captura Instagram Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

Posaron como si nada hubiera pasado

El mensaje lo acompañó con una fotografía en la que ambos aparecen sonriendo de oreja a oreja, demostrando que el incidente quedó completamente en el pasado.

Óscar D’León se encuentra en el país porque este domingo se presentará en el primer concierto internacional de las fiestas cívicas de Palmares, en Alajuela.