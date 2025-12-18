Bismarck Méndez hizo ejercicio en pijama pero un detalle íntimo le robó toda la atención a su rutina

Bismarck Méndez dejó con la boca abierta a sus seguidores este martes al mostrar que sus entrenamientos de diciembre los hace en el patio de su casa y en pijamas, pero hubo un detalle que se robó todas las miradas, incluso por encima de sus músculos y cuadritos.

El querido Patacón dejó de lado la ropa deportiva y optó por compartir con sus miles de seguidores cómo se mantiene activo en este mes del año; sin embargo, el pantalón a cuadros que llevaba puesto terminó desviando toda la atención de su rutina de ejercicios.

Bismarck Méndez no escatimó en presumir lo bien que luce a sus 53 años. Fotografía: Instagram Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez celebran así su llegada al punto más alto del Chirripó

Comentarios picantes no se hicieron esperar

A algunos usuarios les pareció que la prenda de dormir —lo único que llevaba puesto el presentador de Teletica— dejaba ver un poquito más de la cuenta, por lo que los comentarios subidos de tono y los emoticones de fueguitos no tardaron en llenar la publicación.

“Para serle sincera, lo que menos vi fueron los ejercicios”, reaccionó una persona al posteo que la figura de canal 7 compartió en Instagram y que rápidamente comenzó a dar de qué hablar.

Otra seguidora fue todavía más directa y sin rodeos.

LEA MÁS: Bismarck Méndez explica por qué lo apodaron “Patacón” en Limón

“¿Se puso ropa interior?”, le preguntaron a Méndez, quien hasta el momento ha preferido guardar silencio ante los comentarios que desató su publicación.

El video de Bismarck Méndez haciendo ejercicios que da de qué hablar

Uno de los galanes más cotizados de la TV tica

Lo cierto es que Bismarck Méndez, de 53 años, viene presumiendo en sus redes sociales por qué es considerado uno de los galanes de la televisión costarricense.

En sus historias de Instagram, este miércoles compartió una fotografía desde la playa, motivado por un reciente reporte de viajes de Skyscanner, el cual determinó que Limón es el destino de Centroamérica elegido como el más popular del mundo para el 2026.

“Cuando hablan bien de Limón me pongo contento”, escribió el presentador tras compartir un artículo sobre ese informe.

Bismarck Méndez compartió esta otra picante publicación este miércoles. Fotografía: Instagram Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Bismarck Méndez rompe el silencio sobre su esposa y revela el pacto matrimonial que tienen

En la imagen aparece disfrutando del sol, con su musculatura al descubierto y apenas cubierta por un tallado short amarillo, confirmando que diciembre también es para lucirse.