Bismarck Méndez rompe el silencio sobre su esposa y revela el pacto matrimonial que tienen

Bismarck Méndez se sinceró sobre el acuerdo que tiene con su esposa para cuidarla del "qué dirán". Fotografía: Captura Pódcast Johanna Villalobos. (Captura/Captura)

El querido presentador de canal 7, Bismarck Méndez, abrió su corazón sobre su relación con su esposa Giselle Espinoza, con quien está casado desde el 8 de enero de 2011, en el último episodio del pódcast de Johanna Villalobos.

A pesar de sus años de matrimonio, la figura de De boca en boca ha sido muy reservado respecto a su vida privada, algo que ahora explicó ampliamente.

Un acuerdo para proteger la privacidad

Bismarck contó que desde el inicio de su relación con Giselle llegaron a un acuerdo marital para mantener su vida fuera del ojo público, ya que ella no pertenece al medio artístico ni busca exposición.

“Nosotros siempre llegamos a un acuerdo y mi esposa es muy inteligente en eso: ella siempre me dijo que quería su vida privada”, comentó Méndez.

Añadió que, aunque ella participa en muchos viajes y actividades que él comparte en redes, la identidad de su esposa permanece resguardada del público, y dijo que muchas veces es ella quien lo graba en los videos que comparte en redes.

Bismarck Méndez y su esposa Guiselle Espinoza en un viaje hace unos años a Nueva York. Fotografía: Archivo LT.

La privacidad como muestra de amor

El presentador aseguró que su decisión de mantener la relación fuera de las cámaras no es un secreto, sino una forma de proteger a quienes ama.

“Lo que vos más querés, es lo que más protegés. Como hombre, tengo que proteger a la gente que quiero”, destacó.

Bismarck mencionó que la exposición pública puede ser difícil y que no todas las personas están preparadas para manejar el escrutinio del público, por eso su decisión de cuidar la privacidad de su esposa y sus seres más queridos.

17 años juntos y 14 de matrimonio

Méndez y Giselle llevan 17 años de relación y 14 de casados, y sobre el secreto de la longevidad de su matrimonio, indicó: “No debe haber un secreto. Realmente cuando vos tomás una decisión de querer a esa persona, de respetar a esa persona, de entenderla como ella es. Nosotros siempre tenemos nuestro espacio. Cada uno es una persona individual. Ella tiene un trabajo muy exitoso, le va muy bien, estoy superogulloso de lo que ella hace y si vos admirás un poco a esa persona eso va a ser que la cosa dure y perdure”.

Bismarck Méndez siempre está en el ojo público por su trabajo en televisión. Fotografía: Instagram De boca en boca.

Compromiso de por vida

Bismarck concluyó hablando de su futuro juntos:

“Espero que me aguante porque no es fácil para ella (la exposición pública), pero espero que siga queriéndome, educándome y poniéndome los pies sobre la tierra”.

Bismarck no tiene hijos con Giselle, pero es papá de Luciana, de 21 años.