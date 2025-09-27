¿Bismarck Méndez le regaló un carro a Montserrat del Castillo? Hasta lágrimas hubo

Bismarck Méndez y Montserrat del Castillo trabajan juntos en De boca en boca. (Instagram/Instagram)

Bismarck Méndez sorprendió este viernes a Montserrat del Castillo y hasta las lágrimas le sacó a su compañera de trabajo en Teletica.

El querido Patacón le pidió a Montse acompañarlo a uno de los parqueos externos de canal 7, donde le tenía preparada la sorpresa de un carro nuevo, de una marca que a él lo patrocina.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo habló como nunca del fin de su matrimonio: “Lo he vivido como un fracaso”

Montse se rehusó en principio a salir del canal porque estaba “en fachas”, pero tal fue la insistencia de Bis que lo siguió hasta llegar donde estaba su regalazo, cubierto por una tela y con un lazo en la trompa, tal y como los entregan en las agencias.

Tras la sorpresa, Montse agradeció a Méndez por el gesto y reconoció que él es el hermano que nunca tuvo.

“Sin muchas palabras porque el video lo dice todo. Gracias Bismarck por ser el hermano que no tuve, por creer en mí y ayudarme a crecer, pero sobretodo por alegrarte por las cosas con las que Dios me bendice, por el esfuerzo por hacerme sentir bien y el corazón que tienes”, dijo Montserrat.

Bismarck Méndez sorprende a Montserrat del Castillo

LEA MÁS: Montserrat del Castillo prepara boda en medio de su proceso de separación

Posiblemente, Bis “embarcó” a Montse a firmar un contrato de patrocinio con la agencia que le dio el vehículo, que es la misma de la que él es embajador.

“Lo que hace uno por las hermanitas. Felicidades Montse. Se lo merece rastica, se lo merece mucho. De verdad, disfrútelo”, dijo el galán de Teletica a su amiga y compañera.