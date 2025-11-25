Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez celebran así su llegada al punto más alto del Chirripó

Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez lograron llegar a la cima más alta del cerro Chirripó este 25 de noviembre. (redes/Instagram)

Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez lograron este martes una hazaña que pocos pueden contar y es que llegaron juntos al punto más alto del cerro Chirripó; es decir, estuvieron a 3.820 metros de altura.

Después de horas de subida y frío del bueno, los tres presentadores alcanzaron llegar a la famosa placa que marca la cima del país y la celebraron como se debe: con un fuerte abrazo grupal y sonrisas de oreja a oreja.

Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez no aguantaron las ganas de celebrar con este gran abrazo en la cima más alta de Costa Rica. (redes/Instagram)

La escena quedó plasmada en una foto que compartieron en sus redes sociales y que demuestra la emoción del momento.

Además del logro físico, los presentadores destacaron lo especial que fue vivir la aventura juntos, apoyándose durante todo el trayecto. Para ellos, llegar a la cumbre no solo fue un reto cumplido, sino también una experiencia para recordar toda la vida. En especial, para Choché Romano, quien vivió esta aventura por primera vez.

Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez llegaron al Chirripó luego de muchas horas de caminata. (redes/Instagram)

Gran logro

“Lo logramos, gracias a Dios; si usted se lo propone, usted puede. Estamos muy felices, un gran viaje de amigos, gracias a ustedes también”, publicó Yiyo junto a las fotos del inolvidable momento.

Hasta la alpinista Ligia Madrigal, quien el año pasado conquistó el Monte Everest, los felicitó por su gran logro.