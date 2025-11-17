“El sobrepeso es una batalla agotadora”: Choché Romano inspira con su cambio físico y mental

Bernardo Romano, mejor conocido como Choché, ha logrado bajar más de 20 kilos y ya su cambio físico se nota bastante. (redes/Instagram)

El humorista Bernardo José Romano, más conocido como Choché, no solo hace reír a sus seguidores con sus ocurrencias en La Base Pódcast, sino que ahora también los inspira.

El comediante está viviendo un proceso de transformación que lo tiene más motivado que nunca, pues en los últimos meses ha bajado 21 kilos, y lo mejor de todo es que lo ha hecho con disciplina, propósito y feliz de la vida, sin presiones.

“Me enamoré del pádel”, dijo sin dudar, al recordar el momento que marcó un antes y un después en su vida.

“Ese deporte me atrapó y, definitivamente, mis rodillas y espalda baja estaban pagando las consecuencias de mi sobrepeso. Ahí fue cuando dije: ‘Hasta aquí llegué, voy a cambiar’”, reconoció.

Lo que se inició como un reto personal se terminó convirtiendo en un cambio de vida total que hoy lo hace sentir distinto, con más energía, salud y motivado de seguir.

Sin embargo, aclaró que lo suyo no fue magia ni una dieta pasajera, sino que ha sido producto de la constancia.

Menos talla en ropa

Choché contó con orgullo que a la fecha ha logrado bajar 21 kilos y que lo mejor es que ya el cambio lo va notando al ponerse la ropa.

“Pasé de XXXL a L”, dijo entre risas.

“Y todavía no he renovado el clóset. Imagínate, tenía años de no ponerme ropa que ahora me vuelve a quedar”, agregó.

Bernardo Romano está muy feliz con su cambio y con su fuerza de voluntad que no lo ha dejado aflojar. (redes/Instagram)

A pesar de que el cambio físico es lo más evidente, el también presentador de ¡Qué buena tarde!, de Teletica, destaca que lo que más cambió fue su mentalidad.

Ahora aprendió a tener una alimentación consciente, la cual, reconoce, ha sido la parte más dura del proceso.

“Ser consciente, eso es lo más difícil. Mantener la disciplina y no dejarse llevar por las tentaciones”, explicó.

Al preguntarle si se da sus “gustitos” de vez en cuando, de una vez, respondió sin poner peros.

“Nada. Cuando me meto en la vara soy muy radical con todo”, determinación que, asegura, lo caracteriza en todo lo que hace.

Equipo le cambió la vida

Este camino hacia su meta, que es durarles más tiempo de vida a sus hijas Leah y Olivia, no lo ha recorrido solo.

Choché reconoce que ha contado con un grupo de personas que han sido clave en su proceso.

“Empecé con Keto gracias a mi compadre Greivin Morgan, luego con el control metabólico del doctor Piñar, y todo un plan de alimentación con mi nutricionista Alexa y la comida de Fabys Service, que ha sido mi salvación”, detalló.

Choché Romano aseguró que su mayor objetivo es durarle más tiempo a sus hijas por eso le está poniendo bonito a los ejercicios. (redes/Instagram)

Gracias a esa combinación de apoyo profesional, alimentación balanceada y mucha disciplina, el humorista ha logrado mantener el rumbo sin rendirse.

Su objetivo es llegar a los 75 u 80 kilos y, más que eso, sostener un estilo de vida saludable.

Felices con su cambio

Una de las más felices con su cambio y que lo vive motivando para que no afloje es su esposa, Ashley García.

“Ash está feliz, ‘le rindo más’”, dijo entre carcajadas.

Sus papás y su hermana Natalia Romano también celebran verlo más saludable.

“Mi hermana fue mi motor, casi que me llevó obligado con ella”, confesó.

Además, sus compañeros de La Base Pódcast no se quedan atrás.

“Están felices porque dicen que ahora les voy a durar más y que me van a sacar más plata”, contó entre risas.

Este cambio de hábitos le ha traído también más energía, mejor humor (aunque eso ya era difícil de superar) y una nueva visión sobre lo que significa cuidarse.

A conquistar el Chirripó

Como si los 21 kilos menos no fueran suficientes, Choché ya tiene en la mira un nuevo desafío: subir el cerro Chirripó, la montaña más alta de Costa Rica.

La idea surgió gracias a su amigo y compañero de aventuras, José Miguel Alfaro “Yiyo”, quien ya ha hecho el recorrido un par de veces.

“Me antojé de hacerlo para ver Costa Rica desde arriba”, dijo entusiasmado.

Choché Romano y Yiyo Alfaro subirán el Chirripó en estos días. (redes/Instagram)

Junto con un grupo de amigos y profesionales, planea la subida para finales de noviembre.

“Ya tengo reservado ese fin de semana en la agenda de mi suegra”, bromea.

Y aunque muchos lo ven como un reto físico, para él es también una meta personal y espiritual.

“Mi meta es llegar”, dijo entre risas, pero con la mirada puesta en demostrar que sí se puede.

Desde hace un par de semanas ha fortalecido su rutina con ejercicio, descanso y mucha hidratación para estar preparado para la caminada que le espera.

“Busquen un porqué”

Choché mencionó que él es “pésimo consejero” porque con “costos puedo con mi vida”, pero que si alguien quiere hacer un cambio así solo necesita proponérselo y buscar un objetivo.

“Tienen que buscar un porqué, que los mueva y los impulse a no abandonar”, expresó.

Para él, esa motivación ha sido su salud, su familia y el deseo de sentirse bien consigo mismo, pues reconoce que ya no tenía la misma energía de cuando tenía 20 años.

A su vez, aseguró que si pudiera hubiera hecho las cosas diferentes en el pasado para no tener que batallar tanto con su sobrepeso.

“El sobrepeso es una batalla agotadora”, dijo con sinceridad.

Así lucía Choché y Yiyo cuando eran compañeros de Natalia Rodríguez en VM Latino. (redes/Instagram)

Aunque siempre ha tenido detractores o gente que duda de su fuerza de voluntad, Choché lo tiene además un mensaje clarísimo: “A los que no creyeron que bajaría de peso este año, les digo lo mismo que siempre: me dan igual”, dijo entre risas.

Aunque aún le falte subir una montaña —literalmente—, Choché está más que decidido que va por el camino correcto y del cual espera no desviarse nunca más.