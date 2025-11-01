Farándula

“Hablemos de Plata”, pódcast de Choché Romano, vuelve a dejar a Costa Rica en alto

Espacio fue reconocido entre los mejores contenidos en español de todo el continente

Por Silvia Núñez

El carismático presentador y comediante Choché Romano está más que feliz, pues el pódcast que realiza junto con Gustavo Sáenz, llamado Hablemos de Plata, volvió a brillar a nivel internacional.

El espacio fue galardonado, una vez más, en los Latin Podcast Awards, el evento que reconoce a los mejores contenidos en español de todo el continente, por sus aportes en el mundo del audio digital.

Valentina Brenes Vega
Choché Romano de fijo está feliz con la noticia que recibió esta semana. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

Este año, el espacio fue distinguido por sus cuatro años ininterrumpidos de existencia y, además, por segundo año consecutivo obtuvo el título de “Mejor Pódcast de Costa Rica”, un logro que confirma la conexión que han logrado con su fiel audiencia.

“Hablemos de Plata nació con una misión muy clara: acercar la educación financiera a la gente común, pero de una manera entretenida, práctica y fácil de entender”, explicó Romano.

El proyecto está bajo la dirección de Sáenz, fundador de Liber Financultura, y de Choché, quien orgullosamente se considera su “alumno” en temas de finanzas personales.

Choché Romano y su podcast Hablemos de plata.
Choché Romano y su podcast Hablemos de plata ganaron premio internacional. (redes/Instagram)

Cada episodio combina enseñanza con humor, algo que caracteriza al popular locutor y hace que hablar de presupuestos, ahorros e inversiones no sea aburrido, sino todo lo contrario: ¡divertido y útil!

Evento en vivo

De hecho, organizaron un evento para el próximo sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el Costa Rica Country Club, Escazú, para que sus oyentes lleguen a compartir con ellos y hacerles preguntas financieras. De paso, aprovecharán para grabar para sus futuros capítulos.

Durante el pódcast de Yiyo y Choché estuvo de invitado Daniel Montoya, donde comentaron acerca de diversos temas, entre ellos la fertilidad.
Choché Romano también tiene un podcast con Yiyo Alfaro, que es uno de los más escuchado en el país. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Con este nuevo premio, Hablemos de Plata reafirma su posición como uno de los contenidos costarricenses más exitosos y premiados en el ámbito internacional, demostrando que cuando se enseña con pasión y autenticidad, los resultados llegan solitos.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

