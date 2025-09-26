Farándula

Yiyo Alfaro reveló el nuevo reto que se propuso Choché Romano ahora que está bajando de peso

Yiyo Alfaro contó que ayudará a su amigo Choché Romano para que pueda cumplir el reto

Por Silvia Núñez
Yiyo Alfaro y Choché Romano
Choché Romano no se le ve como muy feliz con el reto que debe de cumplir junto a su amigo Yiyo Alfaro. (redes/Instagram)

Yiyo Alfaro reveló cuál es el nuevo reto que se propuso Choché Romano ahora que está bajando de peso y, no solo eso, prometió ayudarlo para que pueda cumplirlo.

“Hay gente incrédula y vamos a hacer que se retracten de esas palabras”, dijo el presentador de ¡Qué buena tarde!

Desde hace unas semanas, Choché le viene poniendo bonito al ejercicio y dice estar comiendo mejor.

Uno de los grandes deseos del humorista es subir a la cima del Cerro Chirripó y, según dijo su gran amigo Yiyo, ya se está preparando para lograrlo.

“Sí, señoras y señores, corran la voz, eso es todo lo que les voy a decir. Mi amigo Choché se va a preparar para subir el Chirripó. Hay gente incrédula y vamos a hacer que se retracten de esas palabras de que mi amigo no puede subir hasta allá y se los va a demostrar”, dijo Alfaro.

Yiyo Alfaro contó el gran reto de Choché Romano

Este viernes, ambos empezaron a asistir al gimnasio juntos para agarrar condición para ese gran día, del cual aún no revelaron cuándo será la caminata.

“Yo sé que él lo va a lograr”, mencionó.

Yiyo prometió que él se encargará de que no deje botado el reto y que lo cumpla, pues obviamente, lo acompañará y captará el momento cuando estén a 3.821 metros de altura; es decir, en el punto más alto de Costa Rica.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

