Yiyo Alfaro reveló el nuevo reto que se propuso Choché Romano ahora que está bajando de peso

Choché Romano no se le ve como muy feliz con el reto que debe de cumplir junto a su amigo Yiyo Alfaro. (redes/Instagram)

Yiyo Alfaro reveló cuál es el nuevo reto que se propuso Choché Romano ahora que está bajando de peso y, no solo eso, prometió ayudarlo para que pueda cumplirlo.

“Hay gente incrédula y vamos a hacer que se retracten de esas palabras”, dijo el presentador de ¡Qué buena tarde!

LEA MÁS: Hermana de Choché Romano feliz porque no la reconocieron en una fiesta

Desde hace unas semanas, Choché le viene poniendo bonito al ejercicio y dice estar comiendo mejor.

Uno de los grandes deseos del humorista es subir a la cima del Cerro Chirripó y, según dijo su gran amigo Yiyo, ya se está preparando para lograrlo.

“Sí, señoras y señores, corran la voz, eso es todo lo que les voy a decir. Mi amigo Choché se va a preparar para subir el Chirripó. Hay gente incrédula y vamos a hacer que se retracten de esas palabras de que mi amigo no puede subir hasta allá y se los va a demostrar”, dijo Alfaro.

Yiyo Alfaro contó el gran reto de Choché Romano

Este viernes, ambos empezaron a asistir al gimnasio juntos para agarrar condición para ese gran día, del cual aún no revelaron cuándo será la caminata.

LEA MÁS: Corney le tira a influencers que estafan con negocios digitales y Choché Romano le respondió en los comentarios

“Yo sé que él lo va a lograr”, mencionó.

Yiyo prometió que él se encargará de que no deje botado el reto y que lo cumpla, pues obviamente, lo acompañará y captará el momento cuando estén a 3.821 metros de altura; es decir, en el punto más alto de Costa Rica.