Hermana de Choché Romano feliz porque no la reconocieron en una fiesta

La hermana de Choché Romano se puso muy feliz porque una mujer no la reconoció en una fiesta infantil a la que fue en estos días, y no pudo evitar contar la historia y del porqué de su contentera.

Natalia Romano relató en sus historias de Instagram que siempre soñó con que le pasara algo así, pero le parecía imposible, hasta que se dio.

“En mis 36 años nunca me había pasado”, dijo muy feliz.

Según narró, en el sitio donde fue la fiesta a la que invitaron a su hija había varias trabajadoras que la conocían, pero otras eran nuevas, pero, igualmente, se acercó a saludar a todas.

“Empiezo a saludar y me dice la señora que está sirviendo frescos: ‘¡Hola!, ¿cómo está?, vieras que usted se me parece mucho a una muchacha, pero no, usted no es’. Entonces yo me hago la maje. Y me dice: ‘Sí, usted se me parece a Natalia, a la hermana de Choché’, lo que muchas personas me dicen, y luego me suelta: ‘Pero no, usted no es ella’, y me dice: ‘Porque ella es más gruesita que usted’. Entonces me puse muy contenta chiquillos porque quiere decir que ya se me nota el cambio", contó.

Naty agregó que le tuvo que explicar a la señora que sí era la misma persona a la que ella se refería, solo que ha perdido 12 kilos en los últimos meses.

La periodista e influencer explicó que de las muchas veces que ha hecho procesos para bajar de peso nunca le había pasado algo así, y que por eso estaba muy feliz, pues quiere decir que esta vez sus esfuerzos están dando resultados positivos.

Agregó que contaba lo que le pasó para que sirviera de motivación a alguien que, al igual que ella, está luchando por bajar unos kilitos.

“Nunca es tarde cuando la dicha es buena, que ese sueño que ustedes tienen se puede cumplir, que solo hay que caminar detrás de los sueños y ser muy valientes y, pues bueno, hoy no me reconocieron y estuve muy feliz de que no me reconocieran”, mencionó.