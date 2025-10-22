(Video) Temblor hoy: Así fue cómo vivieron el sismo Choché Romano, Elena Correa y otros famositicos

Así vivieron varios famositicos el temblor.

El temblor de 6,1 grados que sacudió a Costa Rica la noche de este martes, tomó por sorpresa a miles de personas, incluidos varios famositicos que no dudaron en contar su experiencia en redes sociales.

Choché Romano confesó que todos durmieron juntos. (Choché Romano /Choché Romano)

El presentador Choché Romano compartió una foto junto a su esposa y sus dos hijas, asegurando que el susto fue tal que decidieron dormir todos juntos. “Mejor dormimos todos juntos”, escribió por si volvía a temblar.

Por su parte, Elena Correa admitió que el movimiento la asustó muchísimo. “Casi me muero del susto, pero por dicha no pasó a más”, contó.

Otro que vivió un buen susto fue el experiodista de Teletica Josué Sánchez, quien mostró en sus historias de Instagram los daños menores que dejó el movimiento en su casa.

“Vengo subiendo porque salí en fachas, casi me muero. Se nos cayó la planta y varios frascos”, relató.

Sánchez vive en una torre y aprovechó para bromear con sus seguidores: “No vivan en una torre” y es porque seguro se siente peor.

El temblor, que se registró casi a las 10 de la noche, generó una avalancha de publicaciones, pero también dejó claro que hasta los más valientes se asustan cuando la tierra decide moverse con fuerza.