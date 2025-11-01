Teleguía Farándula

Choché Romano confesó cómo lo hacían sentir los comentarios despectivos sobre su cuerpo

Choché Romano contó cómo aprendió a ignorar las críticas sobre su cuerpo y a fortalecer su autoestima con fe y amor propio

Por Fabiola Montoya Salas
Choché hizo una súplica especial para su amado Alajuelense. Captura de pantalla Instagram Choché Romano.
Choché Romano ha sorprendido con su transformación física y un mensaje poderoso sobre amor propio y resiliencia. ( Captura de pantalla Instagram Choché Romano. /Captura de pantalla Instagram Choché Romano.)

El querido humorista Choché Romano abrió su corazón y habló sin filtros sobre cómo logró sobrellevar durante años los comentarios despectivos sobre su cuerpo, un tema que según dijo, le afectó profundamente, pero que hoy enfrenta desde otro lugar.

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó en una dinámica de Instagram: “¿Cómo hacías para soportar los comentarios despectivos sobre tu cuerpo? Me llegan demasiado (más a una persona con dismorfia corporal)”.

Fiel a su estilo directo, Romano no dudó en responder con sinceridad.

“La vida es así y no va a cambiar, las redes sociales son una cloaca de sociedad. El trabajo es hacia adentro, mi autoestima ya no depende de lo que diga la gente”, expresó el comediante.

choché romano
Choché Romano aseguró que aprendió a quererse tal como es y a no dejar que las críticas lo definan. (choché ro/chochpe romano)

El también locutor reconoció que en el pasado esos mensajes lo lastimaron más de lo que muchos creían, pero con el tiempo entendió que no podía seguir dándole poder a los juicios ajenos.

“Lo que dice Dios que soy, lo que sé que soy, lo que las personas que me aman saben que soy, y el resto me resbala”, afirmó.

Choché, quien ha sorprendido en los últimos meses por su notorio cambio físico, en su momento explicó que su transformación se debe a una combinación de alimentación balanceada, disciplina y ejercicio constante, más que a la presión estética o la búsqueda de aprobación.

