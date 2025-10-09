Un giro cambia los planes de Yiyo Alfaro y Choché Romano rumbo al Chirripó

Yiyo Alfaro y Choché Romano se preparan para subir el Chirripó. (redes/Instagram)

Lo que empezó como una aventura solo para Yiyo Alfaro y Choché Romano dio un giro. Ahora los presentadores “llevarán” con ellos a personas que siempre han soñado con subir el Chirripó, pero que por enfermedades, compromisos o imprevistos nunca han podido hacerlo.

“Nos llegó un mensaje que nos tocó el alma cuando dijimos que íbamos a subir el Chirripó”, contó Alfaro.

El mensaje provenía de un seguidor que compartió que su papá soñaba con subir el Chirripó con él, pero falleció, y ahora esa persona se encuentra hospitalizada.

Choché Romano va con todo a subir el Chirripó a finales de noviembre. (redes/Instagram)

“No crean que reniego de mi suerte, al contrario me alegra estar vivo, por eso decidí escribirles para que me guarden un campo. Yo quiero ir con ustedes, mis buenos deseos los acompañarán todo el camino hasta la cima y les voy a agradecer cuando estén allá arriba que se acuerden de mí”, decía el mensaje.

“Cuando leímos el mensaje, nos cambió la perspectiva. Muchos damos por sentadas cosas como la salud. Esto nos motivó a crear un medio para que quienes no puedan subir de manera física, también formen parte de la experiencia, por simbolismo”, agregó Alfaro.

Para cumplir este objetivo, los presentadores explicaron cómo será la dinámica: “Hay mucha gente que siente eso mismo, por eso no vamos a subir solos. Vamos a llevar cientos de corazones en una llave maya. Además, vamos a hacer una comunidad de WhatsApp para que nos envíen fotos de ustedes o de esa persona que quieren acompañarnos simbólicamente hasta la base Crestones”, dijo Alfaro.

Choché Romano se ha estado preparando física y mentalmente para la subida. “He estado entrenando y cuidando la dieta para estar al 100% y cumplir con este reto a finales de noviembre”, le había comentado a este medio en su momento.

Finalmente, Yiyo invitó a todos a sumarse:

“Escoja una buena foto y envíela al 8474-9555. La llevaremos a la cima y la pondremos en un huevo simbólico. Será muy bonito saber que en la base quedará un pedacito de ustedes con nosotros”.