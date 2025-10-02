Choché Romano se prepara para uno de los mayores retos de su vida y Yiyo Alfaro lo reveló todo

Choché Romano tiene un nuevo reto este 2025 (Captura ¡OPA!/Captura ¡OPA!)

El comediante Choché Romano asumirá un nuevo reto personal: subir por primera vez el cerro Chirripó. La noticia la dio a conocer su amigo y colega Yiyo Alfaro, quien aseguró que el colocho buscará llegar hasta la cima más alta del país.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro ya no puede seguir ocultando la verdad y deja ver quién es su amada

“Señoras y señores, corran la voz, es todo lo que les voy a decir. Mi amigo Choché se va a preparar para subir el Chirripó. Hay gente incrédula y vamos a hacer que se retracten de esas palabras de que él no puede. Se los va a demostrar”, expresó Yiyo con entusiasmo, revelando que ya realizaron su primer entrenamiento rumbo a la meta.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro mostró por primera vez a su guapa novia

Yiyo Alfaro y Choché Romano entrenando para subir la cima más alta de Costa Rica. (redes/Instagram)

Alfaro aseguró que acompañará a Romano durante toda la travesía y que no permitirá que se quede a medio camino. “Vamos a llegar juntos hasta la cima más alta del país”, afirmó.

Este medio conversó con Choché, quien contó que será la primera vez que enfrente el reto del Chirripó. “Desde hace varios años lo habíamos hablado Yiyo y yo, pero qué va, creo que este es uno de los momentos en los últimos años donde he estado en mejor condición física”, dijo.

Choché Romano contó que este año ha estado muy bien de salud. (Choché Romano /Choché Romano)

El comediante también confesó que se ha estado preparando con disciplina, cuidando su alimentación y manteniendo una rutina constante de ejercicio.

La aventura promete emociones, risas y mucha expectativa de parte de los seguidores de ambos, quienes ya celebran el nuevo desafío de Choché.