Choché Romano se prepara para uno de los mayores retos de su vida y Yiyo Alfaro lo reveló todo

El comediante tico enfrentará el rudo reto acompañado por su inseparable amigo Yiyo Alfaro

Por Fabiola Montoya Salas
Choché Romano
Choché Romano tiene un nuevo reto este 2025 (Captura ¡OPA!/Captura ¡OPA!)

El comediante Choché Romano asumirá un nuevo reto personal: subir por primera vez el cerro Chirripó. La noticia la dio a conocer su amigo y colega Yiyo Alfaro, quien aseguró que el colocho buscará llegar hasta la cima más alta del país.

“Señoras y señores, corran la voz, es todo lo que les voy a decir. Mi amigo Choché se va a preparar para subir el Chirripó. Hay gente incrédula y vamos a hacer que se retracten de esas palabras de que él no puede. Se los va a demostrar”, expresó Yiyo con entusiasmo, revelando que ya realizaron su primer entrenamiento rumbo a la meta.

Yiyo Alfaro y Choché Romano
Yiyo Alfaro y Choché Romano entrenando para subir la cima más alta de Costa Rica. (redes/Instagram)

Alfaro aseguró que acompañará a Romano durante toda la travesía y que no permitirá que se quede a medio camino. “Vamos a llegar juntos hasta la cima más alta del país”, afirmó.

Este medio conversó con Choché, quien contó que será la primera vez que enfrente el reto del Chirripó. “Desde hace varios años lo habíamos hablado Yiyo y yo, pero qué va, creo que este es uno de los momentos en los últimos años donde he estado en mejor condición física”, dijo.

Choché Romano
Choché Romano contó que este año ha estado muy bien de salud. (Choché Romano /Choché Romano)

El comediante también confesó que se ha estado preparando con disciplina, cuidando su alimentación y manteniendo una rutina constante de ejercicio.

La aventura promete emociones, risas y mucha expectativa de parte de los seguidores de ambos, quienes ya celebran el nuevo desafío de Choché.

Yiyo Alfaro contó el gran reto de Choché Romano
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

