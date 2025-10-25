Bismarck Méndez explica por qué lo apodaron “Patacón” en Limón

Bismarck Méndez reveló la historia detrás de su apodo “Patacón” que le pusieron en Limón, la provincia de donde es oriundo.

El presentador de Teletica explicó el origen de su sobrenombre en el nuevo capítulo del pódcast de Johanna Villalobos, en el que también habló como nunca de su esposa.

Bismarck Méndez nació en San José pero creció en Limón. Fotografía: Instagram Bismarck Méndez. (Instagram)

Méndez, de 53 años, aclaró que aunque se identifica como limonense, en realidad, él nació en San José, debido a una situación que pasó su mamá con el embarazo.

“Yo no nací en Limón porque mi mamá tuvo unos problemas con el parto y la mandaron a San José, entonces terminé naciendo en la capital y después me devolví”, dijo.

Su infancia, adolescencia y juventud las vivió en la provincia caribeña y fue ahí donde lo bautizaron “Patacón” por una singular razón.

“Eso es una cosa caribeña (el motivo de su apodo). Yo soy de Limón, entonces en Limón yo, en vez de decir ‘esa vara’, yo decía ‘este patacón’, o en vez de decir ‘vamos a hacer esto’, decía ‘hagamos este patacón’. Y en Limón me empezaron a llamar así, desde hace muchos años”, contó.

Bismarck Méndez es puro sabor caribeño. En la foto con su amigo del alma, Yiyo Alfaro. Fotografía: Archivo LT.

Bis también habló de sus papás. Dijo que su mamá es limonense, pero su papá nació en Guanacaste.

“Mi papá fue al colegio diurno de Limón a trabajar como orientador y mi mamá era profesora de Estudios Sociales. Ahí se combinó la vainilla con el chocolate y esto fue lo que salió”, mencionó la figura de De boca en boca.

Bismarck es uno de los galanes de la pantalla costarricense y, aunque se le conoce más por su trabajo en tele y por ser actor, tiene estudios en Administración, Ingeniería Industrial y Terapia Física.

Bismarck Méndez se confesó en el pódcast de Johanna Villalobos. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

