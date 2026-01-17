Bismarck Méndez se jaló una torta en Teletica con el cantante Óscar D’León

Bismarck Méndez vivió un momento de mucha congoja en televisión nacional luego de una torta que se jaló durante la visita del salsero venezolano Óscar D’León a De boca en boca.

El artista estuvo como invitado este viernes en el programa de canal 7 y, como parte de las atenciones que le brindó Teletica, recibió un regalo con detalles alusivos a la televisora.

Esto le pasó a Bismarck Méndez con Óscar D´León en televisión costarricense

La taza terminó hecha pedazos

Entre los obsequios que le entregaron a D’León había un suéter y una jarra. Sin embargo, cuando Bismarck intentaba meter el abrigo dentro de la bolsa, la taza se salió, cayó al suelo y se quebró frente a todos.

Méndez quedó apenado y sin saber qué hacer, mientras que María Fernanda León trató de ponerle buena cara a la situación asegurando que lo ocurrido era señal de buena suerte.

“Teníamos que ser nosotros”

La reacción no se hizo esperar en el set. Montserrat del Castillo lanzó una frase que desató risas nerviosas.

“Teníamos que ser nosotros”, afirmó.

Por su parte, Bismarck le explicó al cantante que el regalo sería repuesto, ya que la tienda del canal estaba muy cerca.

Óscar D'León está en Costa Rica porque el domingo cantará en Palmares. Fotografía: Archivo. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Lo bueno es que la tienda está a la par. Solo fue la oreja que se quebró”, mencionó Méndez tratando de restarle dramatismo al momento.

Óscar D’León recibió el regalo nuevo en vivo

Pocos minutos después del incidente, don Óscar D’León recibió al aire la reposición de la taza, cerrando así el incómodo pero anecdótico episodio en televisión nacional.

El video que captó todo el momento fue compartido posteriormente por la página de noticias faranduleras La Esquina 506.

