Montserrat del Castillo reclamó esto a Mauricio Hoffmann y a Bismarck Méndez en De boca en boca

Montserrat del Castillo le reclamó en plena televisión costarricense a Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, luego de que, un año después, sigue esperando un regalo que ambos le prometieron.

La presentadora de De boca en boca aprovechó un reportaje que presentaron este miércoles en el programa de canal 7 para exponer a sus compañeros, quienes quedaron sin saber ni qué responder ante el reclamo de Montse.

Montserrat Del Castillo, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann presentan juntos De boca en boca. En el elenco también está María Fernanda León (fuera de la foto). Fotografía: Instagram De boca en boca.

La promesa que nunca llegó

Según contó la guapa de Teletica, hace un año, cuando estrenó casa, Mauricio y Bismarck le ofrecieron regalarle una planta; sin embargo, 12 meses después, el obsequio brilla por su ausencia.

Todo se originó por una nota sobre el actor de La Pensión, Carlos Alvarado (Camacho), y su gusto por las plantas, en especial por las veraniegas.

“Ustedes son los señores de las plantas”

Tras el reportaje, Mauricio expresó su “envidia de la buena” por las plantas del actor, comentario que Montserrat aprovechó para tirarle el dardo.

“Es que usted es el señor de las plantas”, le dijo Montserrat a Hoffmann.“Y usted también”, agregó, viendo a Bismarck.

“Ahora nos estamos entendiendo mejor”, respondió Méndez, aceptando que las plantas se convirtieron en su nuevo pasatiempo.

“Ahora cualquier detallito es un macetero… ¡Ay, mirá este hijito!”, continuó Mauricio, quien en varias ocasiones ha sido expuesto por su novia, María José Ulate, por su faceta como el señor de las plantas.

Montserrat Del Castillo mostró cómo va quedando su casa

El reclamo directo de Montse

Ese intercambio fue el pie perfecto para que Montserrat sacara la espinita.

“Yo les dije qué me van a regalar para mi nueva casita, bendito Dios, y los dos me dijeron que una planta. Y yo, bueno, está bien”, recordó.

Bismarck le aclaró que su regalo sería un jade.

“Un jade que no ha llegado a mi casa después de un año”, le respondió Montserrat, antes de agregarle a Mauricio: “usted también”.

Lo único que Hoffmann logró decir fue:“Ya va en camino”.

El sueño que se le hizo realidad a Montserrat del Castillo

Estrenando casa tras un cambio personal

Montserrat está estrenando casa desde hace un año, luego de la separación de su esposo, quien además es el papá de su único hijo.