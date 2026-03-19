La Güereja sufre desmayo en pleno show y preocupa a sus fans

La actriz María Elena Saldaña, conocida como La Güereja, sufrió un desmayo mientras disfrutaba de un show llamado “Culpable o inocente”, en México.

El hecho ocurrió de forma repentina luego de que manifestara mareos, por lo que tuvo que ser asistida de inmediato.

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Testimonio del incidente

La periodista Ana María Alvarado relató lo sucedido el pasado miércoles 18 de marzo en el programa Sale el Sol:

“La pusieron en un sillón, porque estábamos en taburetes… Espero esté bien, María Elena, porque ayer se sintió mal”.

La Güereja es un personaje que ha marcado a generaciones. (María Elena Saldaña/Instagram)

La actriz se encontraba acompañada por su hija Belén al momento del incidente, lo que incrementó la preocupación entre los asistentes.

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Antecedentes recientes

Este episodio se suma a otros eventos relacionados con la salud de la comediante. En octubre de 2025 ya había sufrido una caída durante una sesión de fotos, atribuida a una situación de equilibrio.

Al mes siguiente fue hospitalizada tras golpearse la cabeza al tropezar con una alfombra, según reportes internacionales.

Lo que se sabe de su estado

Hasta ahora no se ha confirmado si existe un padecimiento médico que explique estos incidentes, lo cual ha generado inquietud entre sus seguidores.

En las últimas horas, la actriz compartió imágenes de distintos eventos en los que ha participado, lo que sugiere que actualmente se encuentra en buen estado.