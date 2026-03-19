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Hijastra de Keylor Navas muestra como pocas veces a su papá de sangre

Daniela Navas aprovechó el Día del Padre en España para dedicar emotivos mensajes tanto a su papá biológico como al futbolista

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Por Fabiola Montoya Salas

La hijastra de Keylor Navas, Daniela Navas, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que dejó ver, como pocas veces, a su papá biológico.

Daniela Hernández, hija mayor de Andrea Salas y Keylor Navas. Tomada de Instagram de Daniela Hernández

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven aprovechó que este jueves 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España, país donde vivió mientras estudiaba, para dedicarle un mensaje especial tanto a su papá de sangre como al reconocido portero.

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Daniela Navas compartió fotos con su papá biológico. (captura/captura)
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La joven también dedicó un mensaje a Keylor Navas. (captura/captura)

“Feliz Día del Padre. Te amo. Gracias por siempre querer lo mejor para mí, cuidarme y amarme tanto”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con su padre biológico en distintas etapas de su vida.

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Además, Daniela compartió varias imágenes junto a Navas, en las que se evidencia la cercanía y el cariño entre ambos.

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“Feliz Día del Padre, te amo. Gracias por siempre dar todo por nosotros, cuidarnos, amarnos y enseñarnos tanto. Sos un ejemplo para nosotros tres, te amamos papá”, escribió, haciendo referencia también a sus hermanos, hijos del futbolista y de su mamá, Andrea Salas.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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