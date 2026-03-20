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¿Cuántos hijos tuvo Chuck Norris? Uno de ellos escribió un emotivo mensaje tras su muerte

Uno de los hijos menores de Chuck Norris despidió a la leyenda con palabras que han tocado el corazón de miles

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Tras confirmarse la muerte de Chuck Norris, han salido a la luz detalles sobre su vida personal, incluyendo su familia y sus cinco hijos.

El actor, recordado por “Walker, Texas Ranger”, formó una familia con diferentes parejas a lo largo de su vida.

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Según el medio Hello, sus hijos mayores son Mike y Eric Norris, fruto de su matrimonio con Dianne Holechek. También tuvo a Diana Norris, nacida de otra relación con una mujer llamada Johanna.

Chuck Norris falleció el 19 de marzo. Su nombre real era Carlos Ray Norris y su apodo nació durante su etapa militar en Asia.
Chuck Norris falleció el pasado jueves 19 de marzo. (@chucknorris/Instagram)

Sus hijos menores son los gemelos Dakota Alan y Danilee Kelley, producto de su matrimonio con Gena O’Kelley.

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El mensaje que conmovió

Uno de los que más ha llamado la atención es Dakota, quien ha seguido el camino de su padre en las artes marciales. El joven compartió un emotivo mensaje tras la pérdida.

Dakota Norris compartió un emotivo mensaje dedicado a su padre.
Dakota Norris compartió un emotivo mensaje dedicado a su padre. (Dakota Norris/Instagram)

“Papá, es difícil encontrar las palabras adecuadas para esto, pero haré lo mejor que pueda. Has sido el hombre que admiré toda mi vida. Tu generosidad, tu bondad, tu coraje, tu integridad, tu fuerza, tu disciplina y tu fe en el Señor fueron solo un puñado de cosas que siempre admiré de ti.

“Viviste tu vida con un propósito y con amor para todas las personas. Fuiste el mejor padre que Dios podría haberme dado y el mejor hombre que he conocido. No importaba lo que estaba pasando, tú siempre estabas ahí”, fueron parte de sus palabras.

La figura de Chuck Norris seguirá viva a través de su familia, que hoy lo despide con mensajes llenos de admiración y respeto.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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