¿De qué será operada Ana María Polo? La conductora de “Caso Cerrado” pide oraciones

La reconocida presentadora Ana María Polo, famosa por el programa Caso Cerrado, anunció que será sometida a una operación en las cuerdas vocales este viernes, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Tras varios años alejada de la televisión, la conductora compartió la noticia mientras agradecía el apoyo de su público, esto por medio de un video compartido en sus redes sociales el este jueves.

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El motivo de la intervención

Ana María explicó que el procedimiento se debe a un desgaste en su voz, algo común en personas que la utilizan de forma constante.

Ana María Polo es recordada por el programa "Caso Cerrado". (Ana María Polo/Instagram)

“Me voy a operar de las cuerdas vocales; como han notado, estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo; se han esforzado mucho con la voz, gritan.

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“A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque, sin mi voz ¿qué voy a hacer? Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, mencionó la presentadora de 66 años.

Ana María Polo

Mensajes de apoyo en redes

Tras el anuncio, seguidores de distintas partes del mundo enviaron mensajes de respaldo y buenos deseos para la conductora, quien ha sido una figura emblemática de la televisión durante años.