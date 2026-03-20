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Florinda Meza desata polémica por fuertes declaraciones contra Cazzu: “Ni estaba casado con ella”

Florinda Meza desató críticas luego de emitir comentarios sobre uno de los triángulos amorosos más mediáticos del espectáculo

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La actriz Florinda Meza volvió a dar de qué hablar tras referirse a la polémica entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, un tema que continúa generando debate.

“Para empezar, pobre muchacha (Ángela Aguilar), ¿no? Realmente no tenían razón en juzgarla así. Ella era una joven de 20, más o menos, y el otro (Christian Nodal), de 33, pues el que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé c+omo se llama (Cazzu), una fulanita, sutanita o menganita… Sí, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella”, comentó la actriz.

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Un tema que sigue generando reacciones

La controversia se remonta a 2024, cuando Christian Nodal anunció su separación de Cazzu, poco después del nacimiento de su hija Inti. Días más tarde, confirmó su relación con Ángela Aguilar y posteriormente se casaron, lo que generó múltiples reacciones.

Florinda Meza ha sido también criticada por su relación con el fallecido Roberto Gómez Bolaños.
Florinda Meza ha sido también criticada por su relación con el fallecido Roberto Gómez Bolaños. (Florinda Meza/Instagram)

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Cabe señalar que a mediados de 2024 Christian Nodal tenía 25 años, Ángela Aguilar 20 y Cazzu 30.

Críticas constantes en redes

Con el paso del tiempo, el cantante ha sido cuestionado por su vida personal, mientras que Ángela Aguilar también ha sido objeto de críticas. Ahora, las declaraciones de Florinda Meza han reavivado el debate en redes sociales.

Este video fue compartido por el periodista Javier Ceriani en Instagram.
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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