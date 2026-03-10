¿Murió Florinda Meza? Esto se sabe tras noticia que se volvió viral

El nombre de Florinda Meza se volvió tendencia en redes sociales luego de que circulara un video en el que se afirmaba falsamente que la actriz mexicana había fallecido. Sin embargo, la propia artista desmintió el rumor y confirmó que se encuentra con buena salud.

Video viral provocó confusión en redes

Florinda Meza (Uno/Captura)

Durante las últimas horas, usuarios comenzaron a compartir un clip en distintas plataformas donde dos mujeres aseguraban que Florinda Meza había muerto durante la madrugada en un hospital.

En el video, las supuestas conocidas de la actriz afirmaban entre lágrimas que la viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” había fallecido, lo que generó alarma entre seguidores de la artista que interpretó a Doña Florinda en la popular serie El Chavo del 8.

LEA MÁS: Florinda Meza estrena documental y responde a la polémica serie de Chespirito

El contenido se viralizó rápidamente y provocó una ola de mensajes de preocupación y condolencias en redes sociales.

La actriz respondió con humor

Ante la creciente circulación del rumor, la propia Florinda Meza, de 77 años, decidió responder a través de sus redes sociales.

En un video publicado en internet, la actriz apareció vestida de azul y desmintió su supuesto fallecimiento con su característico sentido del humor.

“¿Qué estoy muerta? ¡Pero de risa! Y la próxima vez, vayan a inventarle cosas a su abuela”, expresó la actriz en el clip con el que puso fin a las especulaciones.

Tras su respuesta, numerosos seguidores reaccionaron con alivio y aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

Algunos internautas también señalaron que el video que originó el rumor podría haber sido contenido generado con inteligencia artificial, lo que alimentó la desinformación en redes.

El caso volvió a poner en evidencia la rapidez con la que los rumores sobre celebridades pueden propagarse en internet, especialmente cuando se trata de figuras ampliamente reconocidas en la televisión latinoamericana.

Nota realizada con ayuda de IA