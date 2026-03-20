Ana Bárbara habría tomado firme decisión tras escándalo que protagonizó periodista costarricense y su marido

A Ana Bárbara habría echado a su pareja Ángel Muñoz tras la polémica por la supuesta infidelidad con periodista costarricense Adri Toval. (redes/Instagram)

La relación entre la cantante Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz estaría pasando por su momento más delicado, luego de la polémica que estalló una periodista costarricense en los últimos días.

Según reportes del programa “Siéntese quien pueda”, la pareja ya no estaría viviendo junta, luego de que, al parecer, la propia artista le pidiera a Muñoz salir de la casa. Incluso, trascendió que él estaría alojándose en un apartamento en Beverly Hills y que ha optado por mantenerse en silencio.

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“Me dicen que Ángel ya no responde absolutamente a nadie y que estaría en un apartamento en Beverly Hills”, indicó el periodista Alex Rodríguez.

El escándalo tomó fuerza tras las declaraciones de la tica Adriana Toval, quien aseguró haber mantenido una relación con Muñoz durante seis meses. A esto se sumaron versiones de presiones familiares, ya que los hijos mayores de la intérprete habrían influido para que ella tomara distancia.

Ana Bárbara habría tomado esta fuerte decisión sobre su matrimonio

Además, se dice que la cantante habría evitado escuchar audios en los que su esposo supuestamente hablaba mal de ella, y que publicó la misma Toval, lo que habría terminado de tensar la situación.

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La historia de amor entre la cantante y el empresario se remonta al 2014 cuando se conocieron en un gimnasio en Los Ángeles, la cual parecía sólida tras oficializarse con su matrimonio en 2020. Sin embargo, en los últimos meses hubo varios conflictos familiares entre ellos y ahora esta supuesta infidelidad lo que habría acabado con su relación.