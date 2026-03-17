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Adriana Toval le envió un nuevo mensaje a Ana Bárbara, a Ángel Muñoz y a la periodista Pati Chapoy

La polémica de la periodista costarricense Adriana Toval con Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñoz, está lejos de acabar

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Por Silvia Núñez
Adri Toval, periodista costarricense, volvió a encender las redes con una nueva publicación de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.
Adri Toval, periodista costarricense, volvió a encender las redes con una nueva publicación de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

La polémica entre la periodista costarricense Adriana Toval y el entorno de la cantante Ana Bárbara sigue subiendo de tono y ahora sumó un nuevo capítulo cargado de fuertes acusaciones.

A través de sus redes sociales, Toval arremetió nuevamente contra la artista y su esposo, Ángel Muñoz, luego de que la reconocida presentadora Pati Chapoy, del programa Ventaneando, señalara que todo lo expuesto por ella se trataría de un montaje.

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Adriana Toval le tiró ahora a la presentadora mexicana Pati Chapoy por decir que se inventó su relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.
Adriana Toval le tiró ahora a la presentadora mexicana Pati Chapoy por decir que se inventó su relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

Lejos de quedarse callada, la periodista aseguró que tiene pruebas y que conoce bien cómo se manejan entre los artistas mexicanos.

“Yo sé perfectamente lo que tengo y me consta que Ana Bárbara y Ángel Muñoz tienen acuerdos con Pati Chapoy y con algunos medios”, afirmó.

Pero además le envió un nuevo mensaje a la cantante a través de un texto que luego eliminó.

“Ana Bárbara, esto va directamente para ti… contigo no te va a funcionar estas campañitas. No desates mi furia, porque tengo más audios de tu marido”, advirtió.

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Adriana Toval le tiró ahora a la presentadora mexicana Pati Chapoy por decir que se inventó su relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.
Adriana Toval publicó esto de la presentadora mexicana Pati Chapoy en sus redes. (redes/Instagram)

Toval también lanzó delicadas acusaciones contra Muñoz, asegurando que posee material comprometedor y amenazó con hacerlo público. Incluso mencionó al periodista Javier Ceriani, insinuando que podría difundir más información.

“Que me demanden Ángel y Ana Bárbara, ¿por qué crees que no lo hacen? Porque Ángel sabe que no es IA", señaló.

Adriana Toval le tiró ahora a la presentadora mexicana Pati Chapoy por decir que se inventó su relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.
Adriana Toval sigue tirándole a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

Este conflicto, que ya venía generando titulares en el mundo del espectáculo, parece estar lejos de terminar.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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