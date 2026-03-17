Adriana Toval le envió un nuevo mensaje a Ana Bárbara, a Ángel Muñoz y a la periodista Pati Chapoy

La polémica entre la periodista costarricense Adriana Toval y el entorno de la cantante Ana Bárbara sigue subiendo de tono y ahora sumó un nuevo capítulo cargado de fuertes acusaciones.
A través de sus redes sociales, Toval arremetió nuevamente contra la artista y su esposo, Ángel Muñoz, luego de que la reconocida presentadora Pati Chapoy, del programa Ventaneando, señalara que todo lo expuesto por ella se trataría de un montaje.
LEA MÁS: Adri Toval sube fotos de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, con picante mensaje
Lejos de quedarse callada, la periodista aseguró que tiene pruebas y que conoce bien cómo se manejan entre los artistas mexicanos.
“Yo sé perfectamente lo que tengo y me consta que Ana Bárbara y Ángel Muñoz tienen acuerdos con Pati Chapoy y con algunos medios”, afirmó.
Pero además le envió un nuevo mensaje a la cantante a través de un texto que luego eliminó.
“Ana Bárbara, esto va directamente para ti… contigo no te va a funcionar estas campañitas. No desates mi furia, porque tengo más audios de tu marido”, advirtió.
LEA MÁS: ¿Quién es Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara que habría sido infiel con periodista tica?
Toval también lanzó delicadas acusaciones contra Muñoz, asegurando que posee material comprometedor y amenazó con hacerlo público. Incluso mencionó al periodista Javier Ceriani, insinuando que podría difundir más información.
“Que me demanden Ángel y Ana Bárbara, ¿por qué crees que no lo hacen? Porque Ángel sabe que no es IA", señaló.
Este conflicto, que ya venía generando titulares en el mundo del espectáculo, parece estar lejos de terminar.