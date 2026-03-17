Adriana Toval le envió un nuevo mensaje a Ana Bárbara, a Ángel Muñoz y a la periodista Pati Chapoy

Adri Toval, periodista costarricense, volvió a encender las redes con una nueva publicación de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

La polémica entre la periodista costarricense Adriana Toval y el entorno de la cantante Ana Bárbara sigue subiendo de tono y ahora sumó un nuevo capítulo cargado de fuertes acusaciones.

A través de sus redes sociales, Toval arremetió nuevamente contra la artista y su esposo, Ángel Muñoz, luego de que la reconocida presentadora Pati Chapoy, del programa Ventaneando, señalara que todo lo expuesto por ella se trataría de un montaje.

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Adriana Toval le tiró ahora a la presentadora mexicana Pati Chapoy por decir que se inventó su relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

Lejos de quedarse callada, la periodista aseguró que tiene pruebas y que conoce bien cómo se manejan entre los artistas mexicanos.

“Yo sé perfectamente lo que tengo y me consta que Ana Bárbara y Ángel Muñoz tienen acuerdos con Pati Chapoy y con algunos medios”, afirmó.

Pero además le envió un nuevo mensaje a la cantante a través de un texto que luego eliminó.

“Ana Bárbara, esto va directamente para ti… contigo no te va a funcionar estas campañitas. No desates mi furia, porque tengo más audios de tu marido”, advirtió.

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Adriana Toval publicó esto de la presentadora mexicana Pati Chapoy en sus redes. (redes/Instagram)

Toval también lanzó delicadas acusaciones contra Muñoz, asegurando que posee material comprometedor y amenazó con hacerlo público. Incluso mencionó al periodista Javier Ceriani, insinuando que podría difundir más información.

“Que me demanden Ángel y Ana Bárbara, ¿por qué crees que no lo hacen? Porque Ángel sabe que no es IA", señaló.

Adriana Toval sigue tirándole a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

Este conflicto, que ya venía generando titulares en el mundo del espectáculo, parece estar lejos de terminar.