Adri Toval sube fotos de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, con picante mensaje

Adri Toval, periodista costarricense, volvió a encender las redes con una nueva publicación de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

La periodista y creadora de contenido costarricense Adri Toval volvió a encender las redes sociales este domingo con un nuevo mensaje relacionado con Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara.

Toval publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías del mexicano y acompañó las imágenes con un mensaje que llamó mucho la atención de sus seguidores.

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“Ya no le pido a Dios que vuelvas, solo paciencia pa’ que no me duela borrarme todos los recuerdos que tengo de ti, sobre todo, cuando estabas encima de mí”, escribió la periodista, citando una estrofa de una canción del cantante Christian Nodal.

Adri Toval hizo esta nueva publicación de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

La comunicadora, incluso, etiquetó directamente a Muñoz en el posteo.

Transmisión reveladora

Pero eso no fue todo. La también youtuber anunció que este domingo a las 9:30 p.m. realizará una transmisión en vivo en su canal de YouTube para hablar abiertamente sobre Muñoz y el escándalo que se ha generado en los últimos días alrededor de ambos.

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Adri Toval dice que hablará todo sobre Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, en su canal de YouTube. (redes/Instagram)

El anuncio ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles de esta polémica que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.