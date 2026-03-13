Adri Toval reta a esposo de Ana Bárbara a ir a juicio tras amenazas de demanda

La periodista costarricense Adri Toval sigue encendiendo la polémica tras publicar que es la amante del esposo de Ana Bárbara. (redes)

La polémica entre la periodista costarricense Adri Toval y el empresario mexicano Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, sigue subiendo de tono y ahora la comunicadora decidió reaccionar con fuerza ante la posibilidad de ser demandada.

El nombre de Toval ha estado en el ojo público luego de asegurar que habría tenido una relación sentimental con Muñoz, desde setiembre de 2025, y que él hasta le aseguró que se iba a separar de la artista para quedarse con parte de su fortuna.

A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval. (redes/Instagram)

Tras sus declaraciones en el programa El gordo y la flaca, el actor habría advertido que podría tomar acciones legales si la periodista continúa hablando del tema.

Sin embargo, lejos de mostrarse preocupada, la tica aseguró en sus redes sociales que no le teme a una eventual demanda.

“No tengo miedo de que Ángel Muñoz me demande, porque al final lo único que he hecho es decir la verdad. Si decide hacerlo, estaré encantada de ir a una corte y que sea un juez quien determine si todo fue generado por IA (inteligencia artificial) o no”, escribió Toval en una publicación.

Tiene pruebas

También afirmó que cuenta con material que respaldaría sus afirmaciones, el cual presentaría como prueba en un eventual juicio.

“Tengo muchísimo material grabado que respalda lo que digo”, añadió.

Incluso, dejó entrever que podría tomar la iniciativa en el ámbito legal y demandar ella misma a Muñoz.

“Es más, tengo tan claro que nuestra historia de amor ha sido real que incluso estoy considerando demandarlo yo a él por difamación”, aseguró.

Este nuevo mensaje llega en medio del escándalo mediático que rodea a los tres y que ha sido tema de conversación en programas de espectáculos y redes sociales en los últimos días.

Por ahora, Muñoz no se ha referido públicamente a estas últimas declaraciones de la periodista costarricense y mucho menos la cantante de “Bandido”.