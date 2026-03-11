¿Quién es Adri Toval, la periodista costarricense que asegura ser la amante del esposo de Ana Bárbara?

A Ana Bárbara y Ángel Muñoz se comprometieron en julio de 2020 y se dice que se casaron en secreto tiempo después. (redes/Instagram)

El periodista de espectáculos Jordi Martín, conocido por destapar en su momento la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Clara Chía Martí, vuelve a encender las redes y el mundo del chisme farandulero internacional, donde una periodista costarricense figura como protagonista.

Esta vez, el comunicador español aseguró que Ángel Muñoz, pareja de la cantante mexicana Ana Bárbara, le habría sido infiel con la creadora de contenido Adri Toval.

La bomba la soltó durante su participación en el programa de televisión El Gordo y la Flaca, en el que contó todos los detalles de la relación que habría tenido el mexicano con la tica.

De acuerdo con lo que reveló Martín, Toval le aseguró que había mantenido un romance con Muñoz y que, incluso, empezaron a ser novios en setiembre de 2025.

Periodista tica asegura ser la amante del prometido de Ana Bárbara

La periodista, de 29 años, afirmó que la relación comenzó a través de redes sociales y que durante varios meses mantuvieron comunicación constante y viajes juntos, a pesar de que Muñoz seguía con la intérprete de “Bandido”.

En sus declaraciones también indicó que, durante el tiempo que estuvieron en contacto, Muñoz le enviaba dinero y regalos costosos hasta Costa Rica.

¿Quién es Adri Toval?

Pero, ¿quién es Adri Toval?, la mujer que ahora está en boca de la prensa mexicana por este escándalo.

Su nombre real es Adriana de Jesús Toval Sánchez, vecina de Montes de Oca y, según el registro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es madre de dos niños.

Toval tiene una página en YouTube donde la siguen 71 mil personas y en la cual comparte videos sobre escándalos de cantantes y artistas internacionales.

De hecho, en su página tiene un video de Ángel Muñoz hablando del producto para bajar de peso que él promociona y por el que habría contactado a la costarricense para que lo ayudara a anunciarlo en sus redes.

Según ella, así fue como empezó la relación entre ambos y a los meses, pasaron a ser algo más que socios.

Adriana fue noticia en Costa Rica el año pasado por un video que hizo en sus redes asegurando que “las ticas trabajan con el calzón” y que ella, por ser de origen nicaragüense, era “muy trabajadora”.

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir lo expuesto por la periodista costarricense, ni ella tampoco ha publicado algo más en sus redes referente a este tema.