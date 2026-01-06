Ana Bárbara da importante noticia de su carrera: “Esto no le va a gustar a mucha gente”

La cantante Ana Bárbara dejó impactados a sus seguidores al anunciar que se tomará un descanso de los escenarios. La intérprete de éxitos como “Bandido” explicó que necesita un tiempo para enfocarse en su bienestar y en su familia.

“Esto no le va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesitan mi alma y mi corazón. Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo, entonces quiero recuperar un poco de ese tiempo que he perdido”, comentó la artista durante una conferencia.

La noticia la dio a conocer en una conferencia de prensa.

Según People en Español para este 2026, la artista se enfocará en descansar y proteger a sus hijos, dejando en claro que no permitirá que personas externas opinen o critiquen sobre su vida familiar.

Con esta decisión, la cantante demuestra que incluso estando en la cima del éxito, está bien detenerse, priorizar lo importante y reconectar con lo que realmente importa.