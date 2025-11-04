Farándula

Dolor en la familia de Ana Bárbara: muere su sobrina con solo días de nacida

Ana Bárbara enfrenta un profundo dolor familiar tras el fallecimiento de su sobrina

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La cantante Ana Bárbara vive un momento de profundo dolor tras la muerte de su sobrina Valentina, una bebé que tenía solo 16 días de nacida.

La pequeña era hija del político Alejandro Ugalde, medio hermano de la artista mexicana.

Un mensaje que conmovió a sus seguidores

Fue el propio Ugalde quien dio a conocer la trágica noticia a través de sus redes sociales.

Ana Bárbara
Ana Bárbara y su familia enfrentan un gran dolor tras una triste pérdida.

“Aunque su paso por este mundo fue corto, dejó una huella eterna en nuestras vidas y nos enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor”, escribió el político, acompañando sus palabras con una fotografía en blanco y negro.

El mensaje de Alejandro Ugalde generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar sus condolencias y mensajes de apoyo.

Alejandro Ugalde
Esta fue la imagen compartida por Alejandro Ugalde en sus redes. (Alejandro Ugalde/Instagram)

Silencio de Ana Bárbara

Hasta el momento, Ana Bárbara no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida, y tampoco se han revelado las causas del fallecimiento de la bebé.

Ana BárbaraMuerte de sobrinaMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

