Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel, alerta sobre perfil falso suyo que usarían para estafar

El periodista de sucesos de Noticias Repretel, Fabián Meza, lanzó una fuerte advertencia a sus seguidores luego de descubrir que unos vivazos crearon un perfil falso suyo en Facebook para engañar a la gente.

El comunicador contó a La Teja que fueron los mismos seguidores quienes lo alertaron de lo que estaba pasando, algo que lo asustó mucho.

“La gente comenzó a escribirme. Incluso, me dijeron que les estaban llegando solicitudes de amistad mías cuando ya eramos amigos. Ahí fue cuando se me prendieron todas las alarmas”, relató.

Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel, aseguró que se asustó mucho al saber que alguien se estaba haciendo pasar por él en redes sociales. (Cortesía/Cortesía)

Al revisar el perfil, Fabián se llevó un gran susto, pues no solo usaron una foto vieja suya de perfil, sino que también pusieron imágenes de sus hijas como portada, para que pareciera más creíble.

“Me asusté mucho al principio, porque uno no sabe qué pueden hacer con esas cosas. Le pedí a la gente que me ayudara a reportarlo y, por dicha, en cuestión de horas Facebook logró eliminarlo”, explicó.

Aunque solo detectó un perfil falso, el periodista teme que los responsables que, según le dijeron, serían grupos de estafadores que operan desde las cárceles, para delinquir a su nombre.

Este es el perfil falso que hicieron de Fabián Meza y cuestión de días tenía muchos seguidores. (Cortesía/Cortesía)

También se cree que lo hacen en sitios de citas para contactar a la gente y citarla en algún lugar para luego asaltarla o hacerle algo más.

“Imaginate que un día me aparezca en una aplicación de esas, qué susto. Lo más grave es que podrían usar mi nombre para engañar o hasta estafar a alguien”, dijo entre serio y preocupado.

Llamado de alerta

Meza detalló que su perfil real es fácil de identificar, ya que en la foto principal aparece con saco y corbata, mientras que en el falso salía con una camisa de canal 6.

El periodista aprovechó para hacer un llamado de alerta, no solo por su caso, sino porque cualquiera puede ser víctima de este tipo de suplantaciones.

“Estas personas lo que hacen es ganarse la confianza de la gente para después pedir dinero o información. Hay que estar atentos, no aceptar solicitudes duplicadas y reportar cualquier perfil sospechoso”, recomendó.

Fabián Meza contó que fueron los mismos seguidores quienes lo alertaron del perfil falso. (Cortesía/Cortesía)

Por dicha, el caso no pasó a más, pero Meza insiste en que la gente debe tomarse en serio estos temas.

Meza tiene tres años trabajando en el noticiero de canal 6 y antes laboró tres años en Giros, la revista matutina de la misma televisora.