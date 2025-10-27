Charlyn López da detalles de su recuperación tras cirugía “preventiva” y confirma cuándo volverá a Repretel

Charlyn López reconoció que no la pasó muy bien los primeros días posteriores a la cirugía preventiva a la que se sometió hace dos semanas, que la mantiene de baja en su trabajo en Repretel.

LEA MÁS: Esto es lo que sabemos del estado de salud de Charlyn López de Giros

La presentadora de Giros habló este lunes con La Teja sobre la recuperación del procedimiento médico, del que alertó a sus seguidores el pasado 15 de octubre, mediante una publicación en redes, en la que se dejó ver desde la camilla de un hospital.

Charlyn López está lista para volver a brillar en la pantalla de canal 6 tras su cirugía. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

“La recuperación va viento en popa. Los primeros días fueron de bastante dolor, pero ya fue cesando, y hoy día estoy con toda la pata”, contó Charlyn López al inicio de esta semana.

Regreso al trabajo en Repretel programado para este miércoles

Tan bien está, que Charlyn ya se alista para regresar a su trabajo en Repretel este miércoles 29 de octubre. La incapacidad de la macha termina este martes, según nos dijo.

“Ya el miércoles vuelvo al trabajo, si Dios lo permite”, refirió la vecina de Orotina, de 34 años, quien está feliz porque no tuvo necesidad de ampliar su periodo de incapacidad.

LEA MÁS: Productora de Giros, de Repretel, dice que hospitalización de Charlyn López no los tomó por sorpresa

López aceptó que este tiempo fuera del canal le hizo mucha falta su trabajo, principalmente, la relación que mantiene con sus compañeros de Giros, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez.

“Claro que sí que lo he extrañado (su trabajo en Repretel), yo amo lo que hago y se nota, pero lo que más extraño es la relación tan bonita que tenemos como equipo, que no solo es en el trabajo, sino que nos llevamos muy bien”, resumió.

Opinión sobre la suplente durante su incapacidad

La mrs. Universe Costa Rica 2017 también se refirió a Saél “Sasa” Gómez, la joven que fichó Repretel para suplir a Charlyn López durante su baja.

“Saél me parece una chica superhermosa, elocuente, fina. Es muy linda y ha llevado muy bien las entrevistas. La vi y me pareció muy bonito (el desempeño), con los chicos se acopló muy bien y se veía muy bien”, opinó Charlyn.

Charlyn López publicó esta historia a mediados de octubre que alertó a sus seguidores sobre su salud. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Charlyn López /Charlyn López)

Cirugía preventiva y tranquilidad sobre su salud

Charlyn López mantuvo en privado el procedimiento médico, pero sí aseguró que no se trataba de “nada malo”.

“Nada malo, gracias a Dios, ya me operaron. Era una situación de salud que tenía que operarme hacía unos meses y no lo había hecho porque estaba apretadilla con el trabajo y con todo, pero entre la doctora y yo decidimos no posponerlo más y ya por fin salí de eso”, comentó a mediados de octubre.

LEA MÁS: Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros y así fue su llegada a Repretel

Charlyn López regresará a su trabajo en Giros y Noticias Repretel en un cierre de año muy movido, pues se integrará a las transmisiones de fin y principio de año de canal 6.