Productora de Giros, de Repretel, dice que hospitalización de Charlyn López no los tomó por sorpresa

Charlyn López es presentadora de Giros, de Repretel, desde enero del 2024. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

Yamileth Guido, productora de Giros, aseguró que la noticia de la hospitalización de Charlyn López no los tomó desprevenidos en Repretel.

“Es un procedimiento que ella lo había planeado ya. No es un imprevisto”, afirmó Guido a este medio la tarde de este miércoles.

Según dijo, la única expectativa que hay en el canal es respecto al tiempo que estará fuera de labores la bellísima orotinense, de 34 años.

“A ella ya la operaron y ahora lo que estamos esperando es ver cuántos días va a estar fuera, que serán los necesarios para que se recupere, que es lo más importante”, continuó la popular productora de canal 6.

Charlyn López alertó a sus miles de seguidores con esta publicación. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Charlyn López /Charlyn López)

Charlyn López publicó foto desde la camilla del hospital

Charlyn asustó a sus miles de seguidores en Instagram con un collage de fotos que compartió la mañana de este miércoles desde la camilla de un hospital.

La macha aparece con bata azul, con vías en uno de sus brazos y rodeada del amor de su esposo Pablo Ramírez y del cariño de su hermana Valeria.

“15 días fuera del área de servicio y rodeada de amor”, escribió Charlyn López en la inesperada publicación que compartió mientras convalecía en un centro médico, al parecer, privado.

Charlyn López, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez son los presentadores estelares de Giros. Fotografía: Instagram Giros. (Instagram/Instagram)

La modelo se sometió a una cirugía preventiva

Consultada por La Teja, la modelo nos contó que se sometió a una operación preventiva que debió hacerse hacerse unos meses, pero que por trabajo y falta de tiempo no había podido.

López se reservó para ella y su círculo más cercano el procedimiento médico, pero sí aclaró que, gracias a Dios, se trató de algo preventivo.

“Nada malo, gracias a Dios ya me operaron. Era una situación de salud que tenía que operarme hacía unos meses y no lo había hecho porque estaba apretadilla con el trabajo y con todo, pero entre la doctora y yo decidimos no posponerlo más y ya por fin salí de eso”, nos dijo la bellísima orotinense.

Por el momento sabe que estará 15 días incapacitada en su trabajo en Giros y Noticias Repretel, pero ese periodo se podría extender.

“Son 15 días de incapacidad, no sé si se alarguen un poquito, y ya después vuelvo al ruedo”, comentó López, quien ya se está recuperando en su casa y bajo todos los cuidados y chineos de sus seres queridos.

Diego Vargas, el Mochilero, suplió en pantalla a Charlyn López este miércoles. Fotografía: Instagram Giros. (Instagram/Instagram)

Así cubrirán su ausencia en Giros y Noticias Repretel

La incapacidad de Charlyn López implica una pausa en su trabajo en Giros, donde es presentadora, y en Noticias Repretel, donde tiene a cargo la sección de entretenimiento del noticiero de canal 6.

La Teja le consultó a Yamileth Guido sobre cómo harán con el programa de las mañanas, ya que recordemos que, tras la salida de Ítalo Marenco, en la titularidad de la conducción quedaron Rafa Pérez, Maricrís Rodríguez y López.

“Vamos a seguir con la dinámica del martes y de este miércoles, con los otros dos presentadores (Rafa y Maricrís) y con Alejandro Coto y Diego Vargas, que ellos en ocasiones presentan y en otras van a hacer notas”, comentó Guido.

Coto y Vargas (el famoso Mochilero) son las fichas más recientes de Giros. Ellos se incorporaron al programa a mediados de agosto pasado, luego de que Ítalo Marenco renunciara para irse a Teletica.

Desde un principio, doña Yamileth aclaró que tanto Alejandro (quien trabajaba en Deportes Repretel) como Diego (que llegó de Las Historias) desempeñarían roles tanto de presentadores como de reporteros.

“Vamos a estar con los muchachos y enviándole nuestros deseos de que todo le vaya muy bien a Charlyn y de que se mantenga tranquila”, mencionó Guido.

Asimismo, destacó que una de las cosas que más echarán de menos de Charlyn López en este tiempo que estará fuera del programa es su simpatía y alegría.

“Es una mujer muy simpática y alegre y eso hará falta de ella, porque casi nunca se le ve con el ceño fruncido o enojada, ella es de bromas y chistes”, finalizó la productora.

Charlyn López es figura de las transmisiones de Toros del 6, de Repretel. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram)

Charlyn López regresará con más trabajo en Repretel

Cuando Charlyn López vuelva a Repretel, tras su incapacidad, lo hará con muchísimo trabajo, ya que semanas después de reanudar sus funciones en Giros y Noticias Repretel, comenzará con el trajín de las transmisiones de fin y principio de año.

La mrs. Universe Costa Rica 2017 ya fue confirmada como parte del elenco de Toros del 6, transmisiones en las que usualmente se encarga de las incidencias con el público desde las graderías.

También es casi seguro que estará en la transmisión del Festival de la Luz en canal 6; sin embargo, el elenco que conducirá esa actividad navideña aún no ha sido confirmado.

Por ahora, lo único que queda es desearle a Charlyn López una pronta recuperación, para que su sonrisa y belleza regresen tan rápido como sea posible a la pantalla de canal 6.