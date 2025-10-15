Esto es lo que sabemos del estado de salud de Charlyn López de Giros

Maricris Rodríguez, Charlyn López, Rafa Pérez son los presentadores de Giros de Repretel. (redes/Facebook)

Charlyn López asustó a muchos de sus seguidores al contar en su cuenta de Instagram que está en el hospital y que estará 15 días “fuera de servicio”.

La presentadora de Giros solo compartió unas fotografías desde se ve junto a su esposo Pablo Ramírez y su hermana Valeria y con una vía en su brazo.

La orotinense conversó unos minutos con La Teja y confirmó que “no es nada malo” y que más bien ya lo operaron.

Va de salida

Aunque no quiso profundizar de qué la operaron si nos contó que fue un procedimiento muy rápido y que ya más bien le dieron la salida.

“Ya de hecho ahorita estoy recogiendo medicinas y voy de salida. Era una situación de salud que tenía que operarme hacía unos meses y no lo había hecho porque estaba apretadilla con el trabajo, como todo, pero ya, entre la doctora y yo decidimos no posponerlo más y ya. Ya por fin salí de eso”, indicó.

Charlyn López compartió varias fotos donde sale en el hospital y confirmando que estará 15 días "fuera del área de servicio". (Instagram/Instagram)

La también presentadora de la sección de espectáculos de Noticias Repretel contó que de momento serán 15 días los que estará incapacitada, pero que puede que se extiendan, según lo vea necesario su doctora.

“No sé si se alargarán un poquito, pero son 15 días nada más y ya después vuelvo al ruedo”, agregó.

López aclaró que no es “nada malo” y que más bien se trató de un tratamiento “preventivo”.

La guapa agradeció los buenos deseos de pronta recuperación y que ahora solo le tocará dejarse chinear por sus seres más queridos.

Charlyn López estará este año también en las transmisiones de toros de fin de año. (Instagram/Instagram)

Dado su ausencia este miércoles estuvieron presentando en Giros sus compañeros Rafa Pérez y Maricris Rodríguez junto a Diego Vargas, “el mochilero”.