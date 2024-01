¿Charlyn López llega a Giros porque alguien “cantó viajera”? Esto dice Repretel

Charlyn López está feliz con su llegada a Giros.

Charlyn López es la nueva presentadora de Giros, anunció Repretel este viernes al final de la tarde.

La noticia tiene feliz a mucha gente pues la modelo es bastante querida, pero la duda que surge es si la llegada de ella se da porque algún presentador “cantó viajera”.

Giros es presentado por Patricia Figueroa, Ítalo Marenco, Maricrís Rodríguez y Rafa Pérez. ¿Se integra Charlyn a ese grupo o reemplaza a alguien?

Las preguntas se las planteó La Teja a la productora de Giros, Yamileth Guido, quien dijo que Charlyn sería una quinta presentadora del programa; es decir, nadie se va.

“Por el momento no (nadie se va); de hecho, ella se integra el lunes a formar parte del grupo Giros pero no va a aparecer en pantalla, asistirá pero conviene que vea la rutina del programa, que aunque la tele no es nueva para ella, la dinámica del programa es distinta”, explicó Guido.

Rafa Pérez, Patricia Figueroa, Ítalo Marenco y Maricrís Rodríguez son los cuatro presentadores de Giros.

En la semana, la productora valorará el momento en que Charlyn debutará.

Curiosamente el lunes 15 de enero, cuando Charlyn entra a Giros pero “detrás de cámaras”, no estarán en el programa ni Ítalo ni Maricris, pero eso es pura coincidencia.

Respecto al gran equipo de presentadores que ahora conforman Giros, doña Yamileth defendió a todos y cada uno de las cinco piezas, pues dijo que el programa es de dos horas y de aproximadamente nueve secciones diarias que deben cubrir entre los cinco.

“Esto juega a favor del programa porque Giros es de dos horas y tiene entre ocho y nueve secciones en vivo. El presentador tiene que estar muy enérgico, cargado de ganas de transmitir alegría mañanera y con tanta sección, de los cinco no saldría sobrando ninguno”, reforzó Guido.

Ella está complacida con la contratación que hicieron porque sumaron a la macha de manera oficial a la empresa y, además, por la personalidad de Charlyn que se ajusta mucho a lo que se busca para las mañanas.

Charlyn López estuvo en las transmisiones de Toros del 6. (Instagram)

“Nosotros tratamos de que haya una alegría mañanera y ella cumple esa característica. Es jovial, alegre y de risa fácil, y eso sirve mucho en las mañanas”, destacó.