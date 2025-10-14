(Video) Charlyn López revela el cambio que vivió en Repretel tras ser contratada oficialmente

Charlyn López es una de las presentadoras más bellas de la televisión costarricense. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

La modelo y presentadora Charlyn López habló este lunes sobre la evolución que ha tenido en Repretel, luego de que la televisora la contratara, oficialmente, en enero de 2024.

Charlyn llegó por primera vez a canal 6 en 2018, pero su participación era por temporadas, hasta que, finalmente, fue fichada de manera estable para el programa Giros.

Charlyn López se refiere a lo que se "ganó" en Repretel tras ser contratada oficialmente

De empleada temporal a presentadora oficial

La orotinense, de 34 años, recordó aquellos días en los que era empleada de temporada y comparó esa etapa con la situación que vive actualmente.

“Cuando entré a Repretel fija, obviamente, no había nada marcado con mi nombre porque era nueva (en la empresa), entonces llegaba, veía los IFB y le decía a Yorleny (técnica del canal) que por qué no había ninguno a mi nombre. Ahora ya no tengo uno, tengo dos. ¡Qué lindo! Orgullosamente”, contó Charlyn en una historia de Instagram.

La presentadora mostró los IFB, unos auriculares diminutos que usan los presentadores de televisión en transmisiones en vivo, y cómo ahora ambos llevan su nombre, algo que la hace sentir más integrada a la empresa que nunca.

Charlyn López mostró la prueba de que ahora tiene dos IFB en Repretel.

¿Para qué sirven los IFB?

Los IFB permiten a los presentadores recibir instrucciones en tiempo real de los productores y coordinar con el equipo técnico durante los programas en vivo.

Este detalle, aparentemente pequeño, simboliza el crecimiento profesional y la consolidación de Charlyn en la televisora de La Uruca.

