Charlyn López compartió una foto desde un hospital y encendió la preocupación entre sus seguidores

Charlyn se mantiene positiva y rodeada de amor mientras recibe atención médica. (redes/Facebook)

La presentadora Charlyn López, conocida por su trabajo en el programa Giros de Repretel, preocupó a sus seguidores al compartir una foto desde la cama de un hospital, donde reveló que atraviesa un momento delicado de salud.

“15 días fuera del área de servicio y rodeada de amor”, escribió la comunicadora en las imágenes donde se le ve acompañada por sus familiares, (su esposo y su hermana Valeria) quienes no se han separado de ella durante este proceso.

Charlyn López se mostró desde la cama de un hospital. Captura (Charlyn López /Charlyn López)

Aunque no reveló detalles sobre su diagnóstico, López dejó ver que recibe tratamiento médico, ya que en la foto aparece con una vía en uno de sus brazos. Su ausencia este miércoles en el programa también despertó inquietud entre sus compañeros y el público que la sigue a diario.

Charlyn López no estuvo hoy en Giros. (redes/Facebook)

La presentadora también compartió en sus historias una imagen de una virgencita y una velita encendida, con la que pidió por su pronta recuperación, gesto que muchos interpretaron como una señal de fe y esperanza.

Charlyn no ha dado más declaraciones, pero decenas de mensajes de apoyo y buenos deseos han llenado sus redes sociales, donde los fans le enviaron palabras de aliento y oraciones para que pronto vuelva a la pantalla.