Farándula

Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros y así fue su llegada a Repretel

Sael Gómez es la nueva presentadora de Giros ante la incapacidad de Charlyn López

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros de Repretel.
Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros de Repretel mientras regresa Charlyn López. (redes/Captura de video)

Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros y este viernes ya se incorporó al programa matutino de Repretel.

Ella estará en la pantalla de canal 6 durante varios días mientras vuelve Charlyn López, quien está incapacitada.

Estar frente a las cámaras no es nada nuevo para ella, pues en el 2017 y 2018 también estuvo en Giros solo que en aquel tiempo anda rubia, por eso quizá no la recuerden.

LEA MÁS: Charlyn López lleva varios días sin salir en Repretel, y este es el motivo de su ausencia

Rafa Pérez, Maricris Rodriguez y Diego Vargas le dieron la bienvenida minutos después de iniciado el programa.

Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros de Repretel.
Sael “Sasa” Gómez estará en Giros un par de semanas acompañando a Maricris Rodríguez, Rafa Pérez y Diego Vargas. (redes/Captura de video)

Sin desayunar

En sus primeros minutos de vuelta a la televisión Sael confesó que es de las que desayuna tarde, por lo que aún no había comido nada, pero no porque estuviera nerviosa.

“Qué emoción poder compartir con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, poderlos acompañar unos ‘diítas’ en esta casa hermosa Giros”, mencionó.

“Sasa” formó parte también del programa Batalla de Talentos, que se transmitió en canal 11 en 2016.

Sael "Sasa" Gómez es la nueva presentadora de Giros

LEA MÁS: Productora de Giros, de Repretel, dice que hospitalización de Charlyn López no los tomó por sorpresa

Ella estuvo viviendo en México donde además estudió actuación y estará en Giros cerca de dos semanas mientras Charlyn se recupera de la cirugía que le hicieron este miércoles.

Sael "Sasa" Gómez fue parte del programa Batalla de talentos en el 2016, que se transmitió por canal 11. (Archivo)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sael “Sasa” GómezGiros, Repretelpresentadora nueva GirosSasa GómezCharlyn López
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.