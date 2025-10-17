Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros y así fue su llegada a Repretel

Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros de Repretel mientras regresa Charlyn López. (redes/Captura de video)

Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros y este viernes ya se incorporó al programa matutino de Repretel.

Ella estará en la pantalla de canal 6 durante varios días mientras vuelve Charlyn López, quien está incapacitada.

Estar frente a las cámaras no es nada nuevo para ella, pues en el 2017 y 2018 también estuvo en Giros solo que en aquel tiempo anda rubia, por eso quizá no la recuerden.

Rafa Pérez, Maricris Rodriguez y Diego Vargas le dieron la bienvenida minutos después de iniciado el programa.

Sael “Sasa” Gómez estará en Giros un par de semanas acompañando a Maricris Rodríguez, Rafa Pérez y Diego Vargas. (redes/Captura de video)

Sin desayunar

En sus primeros minutos de vuelta a la televisión Sael confesó que es de las que desayuna tarde, por lo que aún no había comido nada, pero no porque estuviera nerviosa.

“Qué emoción poder compartir con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, poderlos acompañar unos ‘diítas’ en esta casa hermosa Giros”, mencionó.

“Sasa” formó parte también del programa Batalla de Talentos, que se transmitió en canal 11 en 2016.

Ella estuvo viviendo en México donde además estudió actuación y estará en Giros cerca de dos semanas mientras Charlyn se recupera de la cirugía que le hicieron este miércoles.