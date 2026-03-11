Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, responde a periodista costarricense que reveló que habrían tenido un amorío

Ana Bárbara y Ángel Muñoz se comprometieron en julio de 2020 y se habrían casado en secreto. Foto: Instagram de Ana Bárbara Music (redes)

El nombre de la cantante mexicana Ana Bárbara volvió a encender el mundo de la farándula en las últimas horas, luego de que surgieran rumores de una supuesta crisis en su matrimonio con Ángel Muñoz.

La polémica surgió después de que el periodista de espectáculos Jordi Martín asegurara, en el programa El Gordo y la Flaca, que la periodista costarricense Adriana Toval (Adriana Toval Sánchez) lo contactó para contarle que habría tenido un amorío con el esposo de la intérprete de “Bandido”.

Según relató el periodista, Adriana incluso le dio detalles sobre los encuentros que habría tenido con Muñoz, lo que rápidamente provocó una avalancha de comentarios entre seguidores y medios de espectáculos.

La periodista costarricense Adri Toval asegura haber sido pareja del esposo de Ana Bárbara y tener pruebas. (redes)

¿Quién es Ángel?

A raíz del escándalo, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse quién es el hombre que está en el centro de la controversia.

En redes sociales, Ángel Muñoz se presenta como actor, agente y empresario. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 85 mil seguidores, suele compartir fotografías relacionadas con su trabajo, su estilo de vida fitness y algunos momentos junto a la cantante.

La periodista costarricense Adri Toval asegura haber sido amante del empresario Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

Rompió el silencio

Este miércoles 11 de marzo, el empresario decidió reaccionar, a través de su equipo legal, en el programa de espectáculos “Siéntese quien pueda”, sobre esta supuesta infidelidad con la costarricense.

Según se explicó, el abogado Guillermo Pous envió una carta que le fue dirigida a Toval luego de que ella relatara detalles del supuesto romance con Muñoz.

El presentador de dicho espacio, Lucho Borrego, explicó que el documento señala que las declaraciones de la costarricense serían “falsas y tendenciosas” y que estarían provocando un daño a la dignidad de Muñoz.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, se refirió al escándalo con periodista costarricense

De acuerdo con el escrito legal, el esposo de Ana Bárbara estaría dispuesto a emprender acciones legales contra la costarricense por los supuestos delitos de difamación, calumnia, injuria y vejación.

Este fue el documento legal que Ángel Muñoz hizo llegar al programa Siéntase quien pueda. (redes/Instagram)

La carta también incluye una advertencia directa para la comunicadora, a quien se le solicita abstenerse de continuar realizando declaraciones similares, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Además, el documento subraya que ni la libertad de expresión ni el ejercicio periodístico eximen de responsabilidad jurídica cuando se considera que se está afectando la dignidad o los derechos fundamentales de una persona.