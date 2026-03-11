“A las ticas no les gusta trabajar. Trabajan con el calzón”. ¿Por qué dijo esto Adri Toval?

La periodista costarricense Adri Toval fue noticia en redes el año pasado por tirarle a las mujeres ticas al decir que trabajan con el calzón. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Adriana Toval ya había estado en el ojo del huracán en Costa Rica, luego que en setiembre de 2025 les tirara a las mujeres costarricenses en uno de sus videos.

Adri Toval, como se hace llamar la periodista tica de 29 años, encendió la discusión en internet luego de contestarle a una de sus seguidoras que las costarricenses “trabajan con el calzón”.

“Las ticas somos gente trabajadora que nos ganamos la comida matando veneno”, decía el comentario de su seguidora que le molestó.

Adri Toval dijo en sus redes que las ticas trabajaban con los calzones

LEA MÁS: A Ana Bárbara le habrían sido infiel con periodista costarricense

“Pues mira, yo soy muy trabajadora porque acá llevo sangre nicaragüense. No estoy diciendo nada en contra de mi país, pero las ticas… Mira, como soy costarricense, lo puedo decir. Me da muchísima pena con mi país, pero a las costarricenses no les gusta trabajar”, dijo en ese momento.

La influencer incluso fue más allá y aseguró que, según ella, muchas mujeres en Costa Rica “trabajan con el calzón”, una frase que rápidamente se viralizó y provocó fuertes críticas en redes sociales.

Durante el mismo video, Toval insistió en que hablaba con libertad porque es costarricense, aunque también destacó que tiene raíces nicaragüenses.

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en el país, pues muchos usuarios consideraron ofensivo su comentario.

Periodista tica asegura ser la amante del prometido de Ana Bárbara

Dicho video volvió a tomar fuerza ahora, justo cuando el nombre de Adriana Toval vuelve a sonar en medios internacionales tras ser vinculada a un nuevo escándalo del mundo del espectáculo al decir, públicamente, que es amante de Ángel Muñoz, pareja de la cantante Ana Bárbara, en una entrevista que le hicieron para el programa “El gordo y la flaca”.

Adri Toval se dio a conocer el año pasado al lanzar polémico comentario sobre las mujeres ticas.