A Ana Bárbara le habrían sido infiel con periodista costarricense

El nombre de la cantante mexicana Ana Bárbara está en medio la polémica luego de que surgieran fuertes acusaciones de una supuesta infidelidad por parte de su pareja, Ángel Muñoz, con la periodista costarricense Adriana “Adri” Toval.

El escándalo salió a la luz este 10 de marzo durante el programa El Gordo y La Flaca, en el que el paparazzi español Jordi Martín compartió detalles de lo que sería un romance secreto entre Muñoz y la creadora de contenido.

Según relató el periodista, fue la propia Toval quien lo contactó para contarle su versión de los hechos y revelar cómo se habría iniciado el supuesto vínculo con el prometido de la intérprete de “Bandido”. De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando Muñoz atravesaba una situación mediática complicada con la familia de la cantante.

“Él, en ese momento, estaba pasando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube para contrarrestar las declaraciones que hacían la familia y los hijos de Ana en contra de él”, aseguró ella en entrevista.

Toval también contó que Muñoz fue quien dio el primer paso para contactarla.

“Ángel me sigue por Instagram y me escribe, me pide mi número de WhatsApp”, relató ante las cámaras del programa.

Periodista tica asegura ser la amante del prometido de Ana Bárbara

La invitó a México

A partir de ese momento, según su versión, comenzaron a intercambiar mensajes y, posteriormente, se habrían reunido en persona. Incluso, en el reportaje mostró una presunta carta de invitación enviada por Muñoz para conocerla.

De acuerdo con el relato, ambos habrían viajado juntos a distintas ciudades de México, así como a República Dominicana y Bogotá, Colombia.

La periodista también aseguró que la relación habría pasado de una amistad a algo más serio.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi ya no tenía intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de setiembre de 2025”, afirmó.

Además, detalló que pudieron verse en dos ocasiones. La primera vez, el 9 de setiembre de ese año en Ciudad de México, se quedaron en un hotel y después el 14 de octubre en Guadalajara.

Toval explicó que después de esos encuentros dejaron de verse porque Muñoz le aseguró que estaba enfrentando problemas laborales y que no podía salir del país.

Les tiró a las ticas

De acuerdo con el paparazzi, la creadora de contenido decidió hacer público el supuesto romance porque el prometido de Ana Bárbara habría dejado de responderle los mensajes.

“Si esto se va a terminar, que salga a la luz”, habría dicho.

A Ana Bárbara y su prometido Ángel Muñoz llevan años de relación. (redes/Instagram)

El periodista también aseguró que la cantante ya estaría al tanto de lo ocurrido.

“Ana Bárbara tiene conocimiento de la infidelidad de su esposo con la joven costarricense. En el día de ayer le pidió que se fuera de la casa”, afirmó Jordi.

Martín aseguró además que habló directamente con Muñoz, quien le habría reconocido el error y manifestó su arrepentimiento.

Esta polémica también revive otra controversia protagonizada por Toval meses atrás, cuando la creadora de contenido, conocida en redes como “Baby Reno”, generó indignación en redes sociales al asegurar que “las ticas trabajan con el calzón” y que, por ser de origen nicaragüense, ella era “muy trabajadora”.

Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro del debate mediático, esta vez por un supuesto romance que podría sacudir la relación de una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana.